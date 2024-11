Volley. Weekend con sei gare. Montesport: sfida verità

Sei le gare in programma nel turno odierno dei campionati di pallavolo. In serie B1 femminile la Montesport è di nuovo in trasferta, stavolta a Crema al Pala Bertoni, dove alle 20.30, incontrerà le locali della Enercom Fimi. Le due squadre sono appaiate a 7 punti, ma le ragazze di Luca Barboni hanno avuto fino ad ora un campionato più impegnativo e ora dovrebbero avere partite contro squadre che le seguono in classifica. In serie C femminile, nel girone A la capolista Jolly Fucecchio sarà in trasferta alle 21 a Rufina dove incontrerà la Remo Masi. Le bianconere hanno 19 punti mentre le locali ne hanno 7: le fucecchiesi, favorite dal pronostico, cercheranno di mantenere il ritmo di risultati tenuto fino a ora, visto che l’inseguitrice Timenet è sempre a un punto.

Dal canto suo la Timenet Empoli alle 21, al PalAramini, forte dei suoi 18 punti e della sua imbattibilità, riceverà la Sales Volley Firenze, attualmente quinta in classifica con 14 punti. Anche se le giallonere sono favorite, le avversarie sono una buona squadra che cercherà di fare punti e quindi sarà una partita combattuta. L’Ap Certaldo oggi pomeriggio alle 18 al PalaBoccaccio riceverà il Volley Club Le Signe, settimo in classifica con 11 punti, frutto di un buon inizio campionato che però ha avuto qualche battuta di arresto negli ultimi turni. Le certaldesi hanno 5 punti e hanno bisogno di far cassa. Il Montelupo Città della Ceramica ospiterà al PalaBitossi alle 18, la Pietro Larghi. Purtroppo le montelupine sono sempre ultime in classifica e ferme al palo, mentre le avversarie sono ottave con 9 punti. È chiaro che il pronostico è per le colligiane ma le biancorossoblù proveranno a smuovere la classifica.

In campo maschile, il Jolly Volley Fucecchio oggi pomeriggio sarà in trasferta a Pisa dove alle 18, nella palestra dei Salesiani di via Cilea per incontrare i locali del Grandi Turris. I bianconeri sono terzi in classifica con 11 punti e molti rimpianti per i punti perduti strada facendo, mentre i locali sono sesti con 9 punti, comunque i fucecchiesi cercheranno di vincere per tentare di avvicinarsi alla zona play-off.