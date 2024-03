Vp Canniccia in vetta da solo

Continuano a vincere e a volare le versiliesi nei campionati nazionali. Poker di sconfitte, invece, nei tornei regionali. Unione Pallavolo Camaiorese e Vp Canniccia hanno messo la benda sull’occhio e, da buone corsare, hanno razziato punti importanti a Pontedera e Firenze: i biancoblù hanno messo la freccia e sono saliti al quinto posto, mentre le seravezzine hanno guadagnato il trono in solitaria.

Serie B. Altra vittoria da applausi per l’Upc Sdh, che da novembre ha ingranato la quarta mantenendo una media punti da vertice. Neppure i Lupi Pontedera sono riusciti a reggere l’urto dei biancoblù, che hanno fatto un sol boccone del branco rivale con un approccio e una gestione da squadra matura: 1-3 il punteggio finale (14-25, 25-23, 23-25, 21-25 i parziali) e salto in alto al quinto posto. Classifica: Toscanagarden 51, Comcavi 50, Invicta Grosseto 43, Ecosantagata 41, Upc Sdh 35, Lupi Santa Croce 34, Lupi Pontedera 33, Jumboffice 32, Anguillara 29, Italchimici 27, Tomei Livorno 21, Prato 20, Sansepolcro 4, Club Orte 0.

Serie B2. Decima vittoria di fila per il Vp Canniccia che sembra non volersi fermare più. Le seravezzine erano attese da una partita difficile, a Firenze contro la Rinascita. E in effetti lo scontro è stato duro, ma pure il parquet fiorentino è diventato terra di conquista per le biancoblù che hanno chiuso 1-3 (23-25, 24-26, 25-23, 20-25), racimolando tre punti che valgono la vetta. Classifica: Vp Canniccia 45, Ariete Prato 44, Ius Arezzo 42, Rinascita 38, Interclays 35, Omac Active 35, Magione 32, Wimore 31, Trestina 26, Marsciano 24, Calenzano 22, Fenice 18, Fossato 14, Scandicci 14.

Serie C. Sconfitta netta a Livorno per l’Oasi, che cade in tre set in una partita senza storia (3-0: 25-15, 25-16, 25-14). Classifica: Porcari 46, Casciavola 34, Milù Pesca Livorno 34, Delfinopescia 32, Cecina 29, Oasi 24, Follonica 24, Cascina 24, Donoratico 18, Robur Massa 11, Peccioli 9.

Serie D. Nel girone C femminile, ko casalingo per la Jenco contro Lunigiana (1-3: 25-22, 23-25, 17-25, 22-25) e sconfitta in tre set per l’Oasi a Calci (3-0: 30-28, 25-17, 29-27). Classifica: Migliarino 49, Lupi Santa Croce 47, Riotorto 46, Calci 45, Sei Rose 36, Jenco 31, Lunigiana 27, Casciavola 23, Tomei Livorno 23, Grosseto 22, Orsaro 21, Capannoli 21, Aglianese 21, Oasi 9. Nel girone B maschile, sconfitta netta per il Metodo Camaiore che si arrende in tre set a Massa-Carrara (3-0: 25-21, 25-17, 25-21). Classifica: Invicta Grosseto 40, Dream Volley Migliarino 36, Rosignano 31, Cascine Empoli 29, Borgo Rosso 28, Lupi Santa Croce 23, Massa Carrara 23, Camaiore 14, Delfinopescia 14, Calci 6.

