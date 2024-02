Vtb, è un vero peccato. Perde a Lecco al tiebreak

Segnali di crescita anche in trasferta: peccato che non bastino alla Fcredil, che crolla sul più bello avanti, 2-1. Era accaduto anche Costa Volpino, nella prima in panchina di coach Alberti (nella foto) coincisa con la prima vittoria delle rossoblù nella Pool Salvezza: questa volta però Bologna non ritrova il filo del discorso e Lecco, tornata in partita, affonda il colpo. Tie break fatale, La Vtb incassa la seconda sconfitta su altrettante gare giocate lontano dal PalaMarani di Budrio, in questa seconda parte di stagione, ma non tutto è da buttare: anzi. Arriva il primo punto conquistato lontano da casa e vale oro: se è vero che Bologna viene sorpassata da Lecco e Melendugno e perde l’occasione di issarsi al terzo posto, lo è altrettanto che Soverato perda con Offanengo in tre set. Grazie al punto conquistato Bologna sale così a più tre sulle calbresi e su Olbia, prime delle squadre retrocesse.

Resta un po’ di rammarico per una vittoria sfumata che avrebbe consentito un balzo più deciso verso la salvezza. Resta pure l’ennesimo segnale di crescita del gruppo, che soffre in avvio, finisce sotto 9-4 nel primo parziale, ma con fatica e intelligenza, variando i colpi e difendendo tanto, rimonta punto su punto, trovando nella volata finale due punti a testa da Fiore e Lotti che scrivono il 23-25 finale. Lecco reagisce con forza, trascinata dall’inarrestabile Nardella (34 punti) e pareggia i conti.

Ma Bologna scatta ancora forte nel terzo set, con Tellaroli (entrata al posto di Fiore), che già decisiva nel tie break con Costa Volpino si conferma in ascesa, trovando il contributo offensivo che uniti ai muri e ai primi tempi di Tresoldi e Neriotti segnano il nuovo vantaggio ospite. A un passo dal traguardo, però, Bologna si spegne. Lecco sale di colpi in battuta e in attacco e in casa Vtb crescono gli errori (25 tra battuta, attacco e ricezione): la Orocash non perdona, la Fcredil si consola con un punto prezioso, confermando anche in trasferta un miglioramento nella distribuzione delle responsabilità offensive con la regia di Saccani.

Le altre gare: Brescia-Costa Volpino 3-0, Pescara-Olbia 0-3, Altafratte-Melendugno 1-3, Soverato-Offanengo 0-3.

La classifica: Valsabbina Millenium Brescia 35; Trasporti Bressan Offanengo 30; Orocash Picco Lecco 24; Narconon Melendugno 23; Vtb Fcredil Bologna 22; Volley Soverato, Volley Hermaea Olbia 19; Pallavolo Cbl Costa Volpino 14; Nuvolì Altafratte Padova 13; Sirdeco Volley Pescara 1.