Vtb Fcredil, la carica di Tellaroli. "La squadra sta crescendo bene. Sono rimasta per tornare in A2»

di Marcello Giordano

Nicole Tellaroli è tornata. O meglio: sta entrando in condizione, perché non è mai andata via. L’opposta della Fcredil ha fatto la differenza nella settima giornata del campionato di B1 femminile di pallavolo, come spesso le era capitato nella seconda parte della scorsa stagione, in A2, quando viaggiò praticamente a 20 punti di media. Non bastarono per evitare la retrocessione della Fcredil, ma furono più che sufficienti per ricevere offerte dalla serie A. Forte di un contratto, ha scelto di rimanere: "Per riconquistare sul campo insieme alle compagne quello che abbiamo perso", racconta Tellaroli, che intende onorare la promessa. La dimostrazione è arrivata domenica, nel primo scontro per la vetta. Cesena battuta 3-1 (25-20, 25-15, 26-28, 25-22) da Bologna e l’opposta ha messo a terra 24 palloni su 49 attacchi, aggiungendo 3 muri per un totale di 27 punti: "Sto crescendo, ma soprattutto stiamo crescendo. La convinzione è sempre quella e sempre più forte: vogliamo riprenderci la serie A. Sono stra felice della scelta fatta, del percorso che stiamo facendo come squadra: ci mettiamo testa, cuore e anima in palestra ogni giorno, ci divertiamo, stiamo bene insieme e siamo un gruppo di 13 titolari in cui ognuna trae sicurezza dall’altra. Questa è una bella esperienza, un bel percorso che voglio vivere fino in fondo". Questo è il momento di dimostrarlo. La Fcredil ha già iniziato: sesta vittoria in sette giornate e quinta vittoria consecutiva. Battuta Cesena, ma è solo l’inizio: "Il girone di andata entra nel vivo ora, le sfide per il primo posto sono tutte condensate in questa parte finale. Sappiamo giocare ad alto livello: dobbiamo dimostrare di saperlo fare con continuità e di avere tenuta mentale". Sotto con Vicenza, con cui Bologna condivide la vetta: "Sabato sarà una battaglia, ancora di più perché giocheremo in trasferta. Vorrei giocarla domani".

Con Tellaroli, le sue compagne. La convinzione sta tutta qui: nella voglia di giocare queste partite e confrontarsi, senza mai la paura che possa andar male. "Siamo un gruppo compatto, di 13 titolari. Cavicchi è entrata in campo con Cesena dalla panchina e ha fatto subito un ace. E’ una cosa che è successa spesso e non è un caso: se qualcosa o qualcuna non va, c’è sempre un’altra pronta a dare il massimo". Tutto vero. Altro esempio: con Ravenna fu Taiani a subentrare e a mettere a terra 10 punti in due set. "Poi ora è rientrata Fucka dall’infortunio e siamo al completo. Possiamo crescere ancora, c’è tanta strada ancora da fare". E tanti scontri diretti: dopo Vicenza, Verona, Castelfranco e Riccione alla penultima di andata. La Fcredil Bologna è pronta a giocarsi le sue carte per il primato.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna, Vicenza 18; Riccione 17; Cesena 14; Padova 12; Castelfranco, Verona, Cortina Imoco 11; Jesi 10; Ravenna 7; Teramo 6; Lissaro 5; Castelbellino 4; Life365 Forlì 3.