Vtb frenata da errori ed emozioni. Il debutto in casa diventa amaro

Fcredil Bologna

1

Pieralisi Jesi

3

(24-26; 25-23, 17-25, 22-25)

FCREDIL BOLOGNA: Taiani 9, Fucka 7, Pulliero 6, Frangipane 14, Saccani 5, Tellaroli 4, Laporta (L1); Malossi, De Paoli 3, Bongiovanni 6, Cavicchi. Non entrate: Neriotti, Melega (L2). All. Ghiselli.

PIERALISI JESI: Paolucci 4, Peretti 8, Castellucci 13, Canuti 14, Milletti 8, Moretto 13, Cecconi (L1); Quarchioni 3. Non entrate: Girini (L2), Marcelletti, Papagno, Damore, Andreoli. All. Sabbatini.

Arbitri: Iovinella e Gardellin.

Passata con una prova di forza a Padova, la Fcredil Bologna incassa il primo ko stagionale e casalingo, al secondo esame da grande. Che fosse un inizio di campionato tosto era scritto: e ora è certo pure che Jesi è squadra che ambisce alle primissime posizioni, grazie al blitz del PalaLirone. Le marchigiane passano in quattro set mettendo sotto le rossoblù di coach Ghiselli, che dopo una prestazione di forza all’esordio, accusano qualche basso di troppo e l’emozione alla prima davanti al proprio pubblico.

Tellaroli non entra in partita, le rossoblù risultano imprecise nel primo tocco e subiscono in ricezione. Soprattutto regalano 20 errori al servizio e 11 in attacco: ovvero più di un set. Jesi ringrazia e porta a casa l’intera posta in palio. Errori e capacità di gestire i palloni difficili e che scottano sarà certamente tema fondamentale per il proseguo della stagione, perché la Fcredil, nonostante questi numeri, cede 24-26 nel primo set, si impone 25-23 al secondo. Di fatto crolla solo nel terzo (9-16, 12-21 e 17-25). Il resto del match è un costante punto a punto e fare la differenza sono gli errori. Ghiselli deve rinunciare a Neriotti, fermatasi per un problema fisico alla vigilia del match. Preferisce Taiani a Bongiovanni in banda, anche se il 21 per cento in ricezione di quest’ultimo la porta a dare spazio alla seconda nel quarto set, dopo il crollo del terzo.

La rimonta però non riesce. Solo Frangipane in doppia cifra, Tellaroli si ferma a 4: domenica complessa, che racconta però come nonostante una giornata no Bologna se la giochi con una squadra sulla carta da alta classifica. L’operazione riscatto scatterà a San Donà contro l’Imoco sabato. Mentre l’Hokkaido esordirà in casa al PalaSavena nel campionato di B maschile dopo il turno di riposo di questo weekend.

Le altre gare: Ravenna-Cortina Imoco rinviata, Verona-Forlì rinviata, Teramo-Lissaro 3-0, Castelbellino-Castelfranco 0-3, Cesena-Riccione 3-1, Vicenza-Padova 2-3.

La classifica: Castelfranco, Cesena 6; Pieralisi Jesi, Vicenza 4; Vtb Fcredil Bologna, Cortina Express Imoco*, Teramo, Riccione 3; Olimpia Teodora Ravenna*, Banda Annia Aduna Padova 2; Forlì*, Verona*, Lissone, Clementina Castelbellino 0.

* una gara in meno