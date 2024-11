Vtb, rimonta da primato. Ora nel mirino c’è Cesena

Operazione rimonta completata, lo scivolone con Jesi è definitivamente archiviato: complici i ko di Cesena nelle ultime due giornate con Ravenna e Cortina Imoco, Bologna mette la freccia e sorpassa le romagnole in vetta alla classifica. Cinque vittorie da tre punti, una sconfitta e 15 punti in classifica: Bologna conferma le proprie ambizioni d’altissima quota e la voglia di tornare un A2 a un anno di distanza dalla retrocessione. In casa rossoblù, dopo la sconfitta alla prima casalinga con Jesi, tutti pensavano che il turno in programma domenica con Cesena sarebbe valso la vetta: così sarà, dato che Cesena è seconda, ma in pochi credevano che al confronto diretto Laporta e compagne sarebbero arrivate davanti. Esami di maturità in arrivo, per le ragazze di coach Ghiselli, perché domenica affronteranno Cesena per la settima giornata e nel turno successivo renderanno visita a Vicenza, con cui condividono la vetta, prima di ospitare una Verona in risalita, allenata dall’ex tecnico rossoblù Zappaterra, che si dimise lasciando le rossoblù lo scorso anno in A2 in zona salvezza, prima del crollo finale.

A chiudere il tour de force, ci sarà poi la sfida con l’Azimut Giorgione a Castelfranco Veneto, in programma il 15 dicembre. Bologna aveva iniziato contro Padova e Jesi la stagione, con una vittoria e una sconfitta, e nelle previsioni estive quelli avrebbero dovuto rappresentare scontri diretti. La classifica dice altro: Bologna, Vicenza e una Cesena in flessione sono le big che hanno mantenuto le attese, Riccione la sorpresa insieme a Castelfranco e Verona è in crescita dopo un inizio difficile. Il campionato racconta pure di un livellamento verso l’alto. Jesi ha sorpreso la Fcredil alla prima casalinga, Cesena è caduta con Imoco e Ravenna nelle ultime due giornate, ma pure Riccione e Vicenza hanno già perso una partita e dopo 6 giornate non c’è squadra a punteggio pieno nel girone C del campionato di B1 femminile di volley, in cerca di un padrone.

Quattro scontri diretti nel prossimo mese, Bologna è attesa agli esami di maturità: qualora li superasse, potrebbe lanciarsi in fuga.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna, Lasersoft Riccione, Volksbank 15; Angelini Cesena 14; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, Smapiù Arena Verona 11; Padova 9; Cortina Express Imoco 8; Jesi 7; Teramo 6; Olimpia Teodora Ravenna 5; Lissone 4; Forlì, Castelbellino 3.

Marcello Giordano