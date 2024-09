Vtb, un percorso netto. Sconfitta anche Cesena

Il Volley Team Bologna continua a crescere e a vincere. La marcia di avvicinamento al campionato di serie B1 femminile di pallavolo prosegue immacolata: solo successi. L’ultimo a Cesena, formazione all’interno delle quali militano le schiacciatrici bolognesi Pinali e Benazzi (ex San Lazzaro la prima e Fatro Ozzano la seconda) e che la Fcredil ritroverà in stagione regolare. Finisce 3-1 (25-19, 25-19, 27-25, 25-27), ma in realtà le ragazze di coach Ghiselli si impongono nei primi tre set, cedendo il quarto ai vantaggi, sprecando dal 24-20.

Insomma è l’ennesima prova di forza di questa pre season, dopo il 2-2 con Ravenna e le vittorie su Forlì, Padova e Modena, Montesport e Rubiera. Soprattutto è l’ennesima prova di forza disputata contro un’avversaria che la Vtb ritroverà in stagione regolare: perché con Padova le rossoblù esordiranno in trasferta il 13 ottobre e nel girone C del campionato Bologna ritroverà pure Forlì e Cesena.

Tra i buoni segnali, c’è Bongiovanni: la schiacciatrice classe 2005 è una serissima candidata a un ruolo da assoluta protagonista e con Cesena ha inchiodato a terra 14 punti, prima doppia cifra stagionale, all’interno di un match che ha visto in palla la solita Tellaroli (13). Soprattutto è il gioco al centro che è grande crescita, con Neriotti a quota 10 e Fucka a 15.

"In questo test match abbiamo nuovamente dimostrato quali sono le nostre capacità, soprattutto nei momenti difficili", ha detto quest’ultima. "Abbiamo ancora tanto da migliorare, ma non sono affatto preoccupata: siamo sulla strada giusta per andare lontano". Soddisfatto anche coach Ghiselli, che si gode l’inserimento delle giovani: "C’è stata un’ulteriore dimostrazione di quanto sia fondamentale il contributo di tutte le ragazze per raggiungere il risultato. Peccato solo per essere calati nel corso del terzo e nel finale del quarto set".

La preparazione proseguirà oggi e domani a Modena, con il Memorial Iotti-Bellei.

Marcello Giordano