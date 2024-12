Weekend di volley: doppia sconfitta per le squadre nostrane in B2 femminile

Ancora un intenso weekend di volley, con le formazioni del territorio impegnate dalla serie B ai campionati regionali. Nel girone F di B2 femminile doppia sconfitta per le squadre nostrane. A Reggio Emilia le padrone di casa del Fos Cvr battono 3-0 (25-18, 25-18, 25-19) il My Mech Cervia mentre il Massa Lombarda perde in casa per mano del Battistelli: 2-3 (25-22, 18-25, 25-17, 21-25, 10-15).

Il girone B di serie C maschile vede la prima sconfitta in campionato della Pietro Pezzi: i ravennati cadono 3-1 (23-25, 25-23, 25-18, 25-14) a Pontelagoscuro. Malgrado la battuta d’arresto i bizantini restano comunque primi in classifica con 23 punti. Nel raggruppamento, l’unica ravennate ad ottenere un risultato positivo sono i giovani della Consar che superano 3-0 (25-21, 25-28, 26-24) a domicilio i ferraresi del Niagara. E ora sono al 6º posto con 15 punti. Sconfitta invece per Orbite a Roncalceci: 2-3 (23-25, 25-23, 21-25, 25-22, 11-15) contro il Pasquali, quarto in classifica, e per la Conad – sempre penultima – a San Pietro in Vincoli, 1-3 (25-23, 18-25 16-25, 18-25).

In serie C femminile sempre in testa al girone C la Fenix Faenza con 25 punti grazie anche al 3-0 (25-22, 25-14, 26-24) di Rimini. Ma le inseguitrici, entrambe a 21 punti, non mollano: il Riviera vince 3-1 (22-25, 25-19, 25-15, 26-24) a Russi mentre il Bellaria regola 3-0 (25-16, 25-12, 25-16) Liverani Lugo. Cadono anche Vamb 0-3 (25-27, 25-27, 25-16) a Ostellato e Fulgur, 3-0 (25-16, 18, 25-13) a Castello. Ultimo e penultimo posto per le due ravennati mentre risalgono i Portuali che vincono 3-1 (23-25, 25-22, 27-25, 25-13) col Samma.

In serie D maschile sempre in testa Pietro Pezzi Next Gen vittoriosa 3-2 (25-22, 25-22, 14-25, 17-25, 15-11) in casa della Consolini mentre la Consar cade 2-3 (25-20, 20-25, 25-22, 21-25, 13-15) con San Marino. In D femminile, girone E: Fusignano-Vtr Rimini 0-3 (14-25, 21-15, 17-25), Santarcangelo-Fenix 0-3 (24-26, 23-25, 15-25), Mosaico-Figurella 0-3 (13-25, 13-25, 12-25) e Alfonsine-Unica 2-3 (26-24, 14-25, 21-25, 25-20, 9-15).