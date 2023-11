Windsurf. Forani bene a Cadice

Grande soddisfazione in casa Adriatico Wind Club per i risultati di Francesco Forani (foto) e Matteo Montanari, che dal 20 al 28 ottobre, hanno preso parte al Campionato Mondiale Giovanile IQ Foil svoltosi a Cadice (Andalusia). Il circolo di Porto Corsini si conferma fucina di talenti nel windsurf con Forani, giunto al termine della sua carriera giovanile, classificatosi tra i migliori 15 e Montanari, alla prima esperienza in una regata internazionale, in top40. Una competizione, quella svoltasi nella Baia di Cadice, che ha messo gli atleti ravennati a confronto con avversari fortissimi. Forani ha conquistato la Gold Fleet con una giornata di anticipo, sfiorando l’ingresso in Medal Race (per lui 13° posto finale). Per Montanari 38esima posizione e un esordio fuori dall’Italia estremamente positivo, con una qualifica in Gold Fleet ottenuta a suon di prestazioni più che convincenti e dimostrando grande maturità.