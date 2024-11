Yuasa Battery a Perugia. Un sabato di emozioni

Oggi la Yuasa Battery Grottazzolina alle 19.30 di scena a Perugia in casa della Sir Safety Perugia, campione di tutto e prima in classifica. Una sfida da tremare i polsi ma che è anche uno stimolo enorme per la Yuasa, come conferma coach Massimiliano Ortenzi. "Una partita speciale perché giochiamo contro una delle squadre più forti degli ultimi anni che ha tantissima qualità, dentro al campo e soprattutto fuori dal campo, perché Angelo Lorenzetti è veramente un allenatore a cui ispirarsi che riesce a entrare molto nel cuore delle sue squadre e nel cuore delle questioni. Angelo veramente ha fatto tanto per la pallavolo italiana. Secondo me si merita tutto quello che sta raccogliendo, per me sarà soltanto un onore, una grandissima emozione stringergli la mano la mattina alla rifinitura, prima e dopo la partita insieme a lui su quel campo, sarà bello. Solo tanta stima e tanta ammirazione". Chiaro che una gara così si prepari psicologicamente da sè. "Dovremmo essere bravi nell’approcciarla nel modo giusto, nell’essere pronti anche alla frustrazione perché qualche volta Perugia, su alcune situazioni, è poco giocabile. Comunque rappresenta un momento di festa, perché arrivare a giocare contro Perugia fino a qualche tempo fa era impensabile. È vero che ci andiamo con sulle spalle tante sconfitte, con poco sorriso, ma ci andiamo senza aver intaccato quello che è il nostro entusiasmo, quella che è la nostra voglia di continuare e provare ad essere protagonisti". Grande intensità in allenamento, il recupero di Fedrizzi in campo già a Milano e Petkovic che sta iniziando a forzare anche in vista della sfida con Cisterna.

"Stiamo lavorando intensamente perchè vogliamo arrivare a fine girone d’andata raccogliendo qualcosina in più. Stiamo lavorando per recuperare gli infortunati, per alzare il livello dell’allenamento e stiamo lavorando con un grande ritmo. Le partite come Perugia per questi giocatori, sono facili da interpretare, nel senso che c’è una motivazione fortissima con la squadra più forte del mondo davanti, il pubblico probabilmente più caldo, ma anche più coinvolgente e da sempre gusto giocare in palazzetti così. Quindi credo che da questo punto di vista ci sarà grande carica da parte di tutti".