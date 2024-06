Yuasa Battery. Coach Blengini su Tatarov:: "Grande maturità e impegno»

Ne ha allenati ben quattro di giocatori del prossimo rooster targato Yuasa Battery Grottazzolina e ha espresso su tutti parole importanti. Parole importanti quello dell’attuale ct della nazionale bulgara Blengini ma già tecnico Lube ed ex ct azzurro. E proprio ora sta guidando lo schiacciatore Georgi Tatarov, ultimo arrivo in ordine di tempo in casa Yuasa, proprio in nazionale: "Ha disputato 12 partite con me, uno dei giovani più impiegati. E’ tra quelli che hanno messo in mostra miglioramenti più rapidi: grande maturità, attitudine al lavoro, all’impegno, molto serio e sta bene in gruppo. Possiede elevazione ed intelligenza di gioco che lo potrebbero far diventare un giocatore importante, vista la sua ambizione e la voglia di crescere. Sarà con noi fino fino a Luglio e poi nelle mani di Massimiliano Ortenzi: con lui ho condiviso diverse idee nelle ultime settimane e sono contento che possa allenarsi in un contesto come quello di Grottazzolina". Il libero Marchisio lo ha avuto due anni alla Lube: "C’è poco da dire, è stato senza dubbio uno dei migliori liberi di A2. Con lui ho condiviso momenti bellissimi e vittorie. Giustamente dopo l’esperienza lunga e vincente alla Lube come riserva è andato a cercare continuità di campo e l’ha trovata, dimostrando le sue qualità".

In nazionale ha guidato invece Oleg Antonov e Michele Fedrizzi. "I ricordi che mi legano ad Oleg sono molto belli, non aveva ancora lunghi trascorsi da schiacciatore dopo aver fatto per tanti anni l’opposto, abbiamo lavorato tanto per completarlo tecnicamente nei fondamentali di seconda linea. Momenti fantastici come l’argento alle Olimpiadi di Rio e ricordo anche di avergli dato fiducia in un momento per noi molto importante e delicato, ovvero la partita decisiva per qualificarci per Tokio dove lo feci giocare titolare al posto di Lanza contro la Serbia, vincendo 3-0. Attacco e battuta sono le sue carte vincenti, e senza andare troppo indietro nel tempo appena due stagioni fa a Taranto fece un gran campionato, sono sicuro potrà dare tantissimo a Grottazzolina". Anche Fedrizzi è stato allenato da Blengini in Nazionale: "Nel 2017 Michele passò un lungo periodo col gruppo, poi non partecipò all’Europeo perché chiaramente vanno fatte delle scelte. La sua carriera è stata un pochino limitata da piccoli problemi fisici che in allenamento o in partita non gli consentivano di essere sempre al 100%, ma ha una battuta incredibile e ho visto che nell’ultima stagione a Grottazzolina sono stati molto bravi nel gestirlo, permettendogli di giocare con grande continuità".

Roberto Cruciani