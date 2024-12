Yuasa Battery. Domani arriva Modena: sfruttare la carica di Monza

Ennesimo appuntamento con la storia domenica per la Yuasa Battery che affronta al PalaSavelli alle ore 19, una piazza storica come Modena. Nel 1970 a Grottazzolina si iniziava a giocare a pallavolo, all’aperto con un semplice filo come rete. Stesso anno in cui Modena vinceva il suo primo scudetto con il nome Panini. Società di grandissima storia e spessore, da 56 anni stabilmente in massima serie, che attualmente è guidata da Giulia Gabana ma che alle spalle non ha una proprietà unica finanziatrice ma una fitta rete di sponsor appassionati per una società che da sempre punta sul settore giovanile.

In panchina sarà derby considerando che ci sarà il sanseverinate Alberto Giuliani che può guidare un roster di altissimo livello. Luciano De Cecco al palleggio, Paul Buchegger opposto, il "cubano volante" Gutierrez insieme all’azzurro Rinaldi e al talento Davyskiba. Al centro l’esperienza di Stankovic insieme alla coppia di azzurri formata da Sanguinetti ed Anzani. Al momento per Modena è ottava posizione in classifica con 15 punti all’attivo in coabitazione con Cisterna, senza dubbio al di sotto delle aspettative di inizio stagione.

Grotta ha l’umore a mille dopo il successo su Monza che ha riportato importanti sorrisi e fiducia in un ambiente che si è ritrovato lunedì scorso con 330 partecipanti per la Cena coi Campioni, capace di riscuotere un successo incredibile. La Yuasa Battery farà dunque perno sulle proprie capacità fisiche e tecniche, ma anche sul calore del PalaSavelli, per provare a regalarsi l’impresa di portare via punti da un match sulla carta proibitivo.

Sulla carta l’unico precedente è quello dell’andata con il netto successo dei modenesi mentre in campo non ci saranno ex di turno in un match affidato al duo arbitrale composto dal Vigile del Fuoco romano Vincenzo Carcione, coadiuvato dall’esperto concittadino Marco Zavater. Per quello che riguarda le statistiche e i numeri sarà una gara interessante con Dusan Petkovic che è distante solo 8 lunghezze dal muro dei 1600 punti in carriera in Superlega mentre sempre 8 mancano a Buchegger per raggiungere i 2500 punti, con il centralone di Modena Stankovic a soli cinque punti dall’incredibile soglia dei 3000 punti realizzati in carriera.

Roberto Cruciani