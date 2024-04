Yuasa Battery e la grinta contro Ravenna. Ortenzi: "Domani però sarà tostissima"

Esordio nei play-off con vittoria in rimonta contro una Ravenna stellare nella prima parte di gara, davanti ad un pubblico immenso. Per la Yuasa Battery l’esordio migliore con il primo tassello della sfida sulle tre gare portato a casa ma anche la consapevolezza che domenica a Ravenna (si gioca alle 18) in gara-2 si riparte da capo e non sarà affatto semplice.

"Venivamo da un periodo senza giocare gare di livello – conferma coach Massimiliano Ortenzi – ci abbiamo messo un pochino per entrare nella gara soprattutto nel primo set con il servizio, con il muro-difesa e fare quelle cose che di solito ci vengono bene".

"Ravenna di contro – dice ancora l’allenatore dei ragazzi di Grottazzolina – ha attaccato nel primo set quasi con l’80per cento e quindi è stato veramente complicato. Due o tre punti al servizio nel secondo set ci hanno un po’ dato la scossa. Da li siamo stati sempre dentro la partita, toccando tanto a muro, contrattaccato con lucidità. In alcuni momenti più difficili siamo stati bravi a rimanere in gara sempre ma ora si azzera tutto e si deve pensare a domenica. E’ importante che siamo riusciti ad entrare bene a livello nervoso nei play-off".

Quindi, dopo l’analisi della partita appena andata in archivio, la presentazione per la gara in arrivo tra solo poche ore.

"A Ravenna – spiega ancora coach Ortenzi – sarà difficilissima, loro sono una squadra in palla ma andiamo consapevoli che i play-off si possono giocare su più partite e non dobbiamo avere frenesia, giocando la nostra gara. Giocando ogni tre giorni devi recuperare bene le forze". E’ il momento chiave della stagione e l’ambiente ne è assolutamente consapevole. "Arrivare dove vogliamo arrivare, senza dirlo ovviamente, è un sogno. E come ogni sogno bisogna prendersene cura e far si che se c’è una sola occasione te la vai a prendere; noi stiamo facendo questo, con entusiasmo. Questi ragazzi hanno costruito tantissimo, conta molto per noi. Dobbiamo pensare un punto per volta e un set per volta: i play-off sono così". Tra i protagonisti come sempre Michele Fedrizzi, nei momenti chiave del match. "Non era semplice l’approccio dopo questo riposo che ci è servito per recuperare energie. Mentalmente non era facile, loro sono partiti molto forte, difendendo e contrattaccando in modo incredibile. Ma siamo rimasti concentrati, abbiamo atteso le nostre occasioni e le abbiamo sfruttate. Faccio i complimenti tutti quanti veramente. Personalmente penso di aver giocato un po’ sotto al solito ma credo non si sia notato perché tutti quanti ci hanno messo talmente tanto che vanno fatti i complimenti tutti. Cerco dio dare più peso ai fondamentali che mi vengono meglio: quando mi esprimo bene in battuta, riesco a stare meglio in gara. Non abbiamo fatto ancora nulla. Ci sono ancora tre partite perché io penso al totale".

Roberto Cruciani