Yuasa Battery. Grottazzolina pronta ad accogliere Cisterna

Sarà un sabato sera per cuori forti quello che attende la Yuasa Battery in un Pala Savelli che sicuramente in tutto il suo calore dovrà esplodere per trascinare la Yuasa in una sfida di grande importanza. Arriva infatti la Top Volley Cisterna squadra reduce da un gran successo contro Taranto e che ha tutta l’intenzione di continuare nel suo percorso estremamente positivo. Nove punti in classifica, di cui cinque conquistati nelle ultime uscite per una formazione solida e con certezze tipiche della squadra che la Superlega la conosce molto bene e sa come si affronta una stagione super impegnativa come questa. Sarà un’altra serata speciale per la Yuasa ala ricerca del primo successo in Superlega e che lo farà davanti alle telecamere di Raisport per la gara che avrà inizio alle 20,30. Un prime time di grandissimo interesse con la Yuasa reduce da un trittico di sfide quasi proibitivo nell’ordine contro Trento, Milano e Perugia che ha lasciato in eredità due soli set, nessun punto ma anche indicazioni che vanno prese nel modo giusto. Delle tre l’unica sfida disputata al PalaSavelli è stata quella contro Trentino che ha visto uno step importante di crescita per Demyanenko e compagni che sono andati avanti nel punteggio per poi subire la rimonta di Trento trascinata da quel fenomeno, in campo e fuori, che risponde al nome di Michieletto. A Milano la settimana dopo è arrivata una sconfitta ma si è rivisto in campo Michele Fedrizzi dopo il fastidioso infortunio alla caviglia e mettendo subito in campo i suoi colpi: un solo set portato a casa ma anche una nota positiva. Di sabato scorso a Perugia è rimasto negli occhi il fascino del palas perugino ma anche il ritorno a disposizione e in campo per Dusan Petkovic che ha chiuso con 10 punti all’attivo. Una scelta fatta proprio per testare le condizioni dell’opposto in vista anche di questa gara contro Cisterna che può risultare molto importante sia in ottica classifica ma anche per l’aspetto morale e motivazionale. Recuperare tutti gli effettivi è un fattore di primaria importanza per coach Ortenzi e per i suoi ragazzi attesi da una sfida importante contro Cisterna. Prevendita al Pala Savelli oggi e domani dalle 17,30 alle 19, sabato 11 alle 13 e dalle 16,30 fino appunto all’ora della gara.

