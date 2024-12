Yuasa Battery, la gioia del primo pieno . Ortenzi: "La nostra migliore partita"

Di certo è stata una liberazione, lo si vedeva negli occhi dei dirigenti e degli atleti Yuasa Battery presenti a Monza. Un momento storico che rilancia prepotentemente le ambizioni Yuasa in classifica anche in virtù del fatto di aver portato la distanza dal penultimo posto a due sole lunghezze. Un inizio di girone di ritorno perfetto con tre punti platino ma dopo i quali bisogna rimanere con i piedi ben saldi a terra e ne è assolutamente convinto coach Massimiliano Ortenzi. "Non ci siamo inventati nulla, in realtà – dice il coach – se non il fatto di giocare la nostra migliore pallavolo facendo quello che dovevamo fare, ovvero rimanere sempre attaccati alla partita, cosa che ci ripetiamo costantemente dall’inizio della stagione per competere a questi livelli. Quando perdi tante partite senti il peso di non riuscire a vincere e lì è difficile rimanere sul pezzo e mantenere alte le motivazioni. Questa vittoria invece è figlia della capacità che hanno avuto i ragazzi di non strafare, di avere pazienza, di sopportare, lo stiamo facendo da mesi e ieri è venuto finalmente fuori anche in campo". Ma i piedi ben saldi a terra sono il punto fondamentale dell’analisi di coach Ortenzi: "Non eravamo malati terminali prima, non siamo guariti oggi. Coi ragazzi ci siamo ripromessi di provarci fino in fondo, abbiamo vinto nel momento e nel modo più difficile, e questa è stata una grande risposta da parte loro. L’obiettivo che ci siamo dati dall’inizio è quello di lasciare una traccia, sul territorio, nello sport e nel sociale. Quanto questa sarà profonda lo scopriremo solo cammin facendo, ma lo dovremo fare senza mai snaturarci". Con 18 punti realizzati, a colpire profondamente Monza in tutti e tre i set da assoluto leader è stato Dusan Petkovic giustamente premiato come Mvp. I complimenti per il premio personale ok, ma da assoluto leader il serbo sposta l’attenzione sulla squadra: "E’ il contrario, semmai, complimenti prima alla squadra per i tre punti in un match difficile e a me per il premio di Mvp". Sembra avere con Monza un conto in sospeso il serbo: venerdì sera 18 punti e Mvp ma all’andata, alla prima in assoluto in Superlega per la Yuasa, arrivò un solo punto al tie-break ma lui ne mise a referto ben 30. Sembrava un aperitivo molto gustoso ma bene presto sono iniziati i problemi fisici che hanno condizionato il suo rendimento che sta tornando su livelli molto alti, da grandissimo gestore dei palloni più difficili come un opposto deve fare nei momenti caldi: "Sono molto felice che siamo riusciti a vincere, abbiamo atteso questa vittoria per tanto tempo, finalmente è arrivata e l’emozione è grande. Spero che possa essere solo la prima, che sia per noi un nuovo inizio e che possano seguirne tante altre". Eh si perché il prossimo passo deve essere il primo successo casalingo, magari provandoci già domenica prossima nella sfida casalinga delle ore 18 contro Modena per dare continuità a questa super ventata di ottimismo.

Roberto Cruciani