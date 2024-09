Yuasa Battery, l’analisi di coach Ortenzi. "Stiamo migliorando, bisogna essere cinici»

Sono andati in archivio i primi tre test ufficiali della Yuasa Battery, tutti contro la Lube Civitanova, che hanno subito fatto entrare la squadra nel clima della SuperLega. Test in crescendo sia a livello di intensità che di intesa con la squadra, che sta lavorando intensamente per arrivare nel migliore dei modi alla gara del 29 settembre contro Monza. E proprio dopo la terza sfida contro la Lube ha espresso il suo punto di vista coach Ortenzi: "Rispetto agli altri confronti c’è stato un miglioramento sostanziale. È stata partita vera, si è proceduto punto a punto in tutti i set. Certo, nei momenti cruciali abbiamo fatto qualche errore di troppo che potevamo evitare, ma ci siamo adattati a tante situazioni di gioco. Ho visto passi avanti anche al servizio, e non siamo ancora al top. Poi nei break point diverse occasioni le abbiamo gestite con superficialità, e abbiamo ottenuto poco. Su questo aspetto dobbiamo ancora lavorare tanto e ci deve servire, perché quando giochi bene e non ti porti via niente il rammarico è inevitabile. Nei momenti che contano dobbiamo diventare più cinici, perché capiteranno partite in cui non ci saranno tante occasioni e quando capitano bisognerà sfruttarle. Sono comunque contento, abbiamo difeso tanto e tutto quello che stiamo vivendo in questa pre season fa parte del percorso di crescita". Livello di gioco da mantenere alto per tutte le gare e dettagli da migliorare: "Sulle palle sporche siamo un po’ ingenui – prosegue Ortenzi – pecchiamo spesso di troppa voglia e questa ci induce all’errore. Ci stiamo abituando al livello, dobbiamo diventare bravi a saper gestire quei momenti. Dimostriamo di esserci sotto il profilo del gioco, adesso dobbiamo provare a tradurlo anche in qualche risultato". In questa settimana intanto ci sarà un’altra sfida importante, quella a Roseto degli Abruzzi contro Cisterna, una squadra che con la Yuasa dovrà andarsi a giocare le sue chance di permanenza in SuperLega.

Roberto Cruciani