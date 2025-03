Yuasa Battery. Torneo di Dubai, brilla Grottazzolina

AL HILAL (GROTTAZZOLINA)3FOHOOD ZABEEL1

AL HILAL (GROTTAZZOLINA): Zhukouski 1, Antonov 6, Cubito ne, Bardarov 8, Demyanenko 13, Mattei 4, Comparoni 4, Petkovic 9, Fedrizzi 13, Marchiani 2, Cvanciger 9, Tatarov 1, Marchisio (L) 50% (5% perf.). All. Ortenzi.

FOHOOD ZABEEL: Kranin ne, Talbi, Savostyanov 1, Kulahin 16, Pedroso 10, Vial, Kozitsyn 9, Alsheuski 11, Yurouski, Lazuka (L2), Zabarouski (L1) 42% (17% perf.), Kanavalau 9. All. Beksha

Arbitri: Almehri - Alrousi

Parziali: 29-27, 25-17, 19-25, 25-18

Note: Al Hilal: 20 errori in battuta, 7 ace, 13 muri vincenti, 35% in ricezione (7% perf), 46% in attacco. Fohood Zabeel: 12 errori in battuta, 6 ace, 11 muri vincenti.

Ci ha preso gusto la Yuasa Battery Grottazzolina che dopo il bis concede il tris superando il Fohood Zabeel, ancora per 3-1, nominativo del Shakhtior Soligorsk, formazione dell’omonima città mineraria bielorussa, oltre 100.000 abitanti nella regione di Minsk. Ora Yuasa in campo oggi per il derby di semifinale, un derby tutto italiano contro Padova, seconda nell’altro girone: si giocherà alle ore 20 ora italiana. Primo set molto intenso con in campo le formazioni tipo. In campo si lotta su ogni pallone con sorpassi e contro sorpassi. In bella evidenza anche Antonov che gioca sulle mani del muro il 26-25 ma poi è l’attacco di seconda intenzione dalla seconda linea di Fedrizzi che vale il 29-27. Scori del primo set che restano nel campo bielorussi e la Yuasa si carica, viaggiando con numeri importanti in ogni fondamentale e gestisce un vantaggio sempre superiore ai 6 punti chiudendo con la parallela di Dusan Petkovic a chiudere il parziale, permettendo così ai suoi di mettere in cascina il punto che ne ratifica il matematico primato nel girone. Dal terzo spazio a chi ne ha avuto meno come Mattei, Cvanciger, Marchiani, Bardarov. Fatica un po’ a registrare il nuovo assetto la Yuasa che alla lunga cede il parziale 19-25. Ma nel quarto set, con formazioni invariate rispetto al precedente, il sestetto in campo di Grotta ritrova lo spirito giusto mettendo subito il naso avanti con il 12-4 grazie al servizio di Demyanenko e ai muri di Mattei e Marchiani. Si fa sentire anche Bardarov che si prende la scena per il 25-18 conclusivo. Un bel segnale anche da chi ha avuto meno spazio fino ad ora di mettere set nelle gambe e ritmo partita.