Yuasa, pausa meritata. Cinque giornate toste per confermarsi al top

Giorni di lavoro intenso in casa Yuasa Battery Grottazzolina che nel weekend poi avrà modo di seguire finali di Coppa Italia, per la quale proprio il campionato osserva un turno di riposo. Turno se vogliamo anche molto importante per la Yuasa che ha bisogno di ricaricare le pile dopo un avvio di girone di ritorno a ritmi forsennati che hanno consentito di scalare posizioni in classifica, diventando a tutti gli effetti una delle squadre più in forma di questo campionato.

Con tredici punti conquistati nelle prime sei gare di questo girone di ritorno infatti il ruolino di marcia di Fedrizzi e compagni è da vertice della classifica, quasi a livello delle big assolute di questo campionato. E’ sufficiente ricordare come sia stata resa la vita difficile a Trento in casa propria, capace di vincere solo al tie-break. E tutto questo anche al netto di assenze importanti come quelle di Petkovic, dei problemi fisici avuti da Antonov e proprio nell’ultimo turno di Zhukouski con un Marchiani i grande spolvero a Trento.

Segnali di un gruppo compatto e capace di fare quadrato soprattutto in tutti i momenti difficili che sono stati attraversati, Ora al traguardo finale mancano esattamente 5 giornate, con l’ultimo turno in programma il prossimo 2 marzo e in quell’occasione si giocherà proprio derby marchigiano a Civitanova Marche. L’obiettivo per coach Masismiliano Ortenzi e i suoi ragazzi è fare in modo di arrivare a quella sfida con un vantaggio in linea con quello attuale nei confronti dell’ultima piazza, occupata da Monza. Sono 5 infatti le lunghezze di vantaggio rispetto a quell’ultima posizione, unica a valere la Serie A2.

Dunque recuperare energie e uomini in vista innanzitutto delle prossime due giornate casalinghe. Si inizia il 2 febbraio alle ore 18 al PalaSavelli contro Milano di coach Piazza, impegnata in piena zona play-off. Appena sette giorni dopo invece c’è un appuntamento di livello altissimo, sempre in casa al PalaSavelli, contro i campionissimi della Sir Perugia campione d’Italia guidata da Angelo Lorenzett. Sette giorni dopo, il 16 febbraio, trasferta in casa di Cisterna che all’andata si imposero 3-1 al PalaSavelli mentre il 23 febbraio ultimo match casalingo contro Piacenza di Anastasi, per chiudere poi appunto con il derby a Civitanova il 2 marzo.