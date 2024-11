Yuasa pronta alla battaglia. Montagna Sir da scalare

Un altro appuntamento di altissimo livello attende domani la Yuasa Battery Grottazzolina che alle 19.30 sarà impegnata a Perugia contro i campionissimi della Sir Susa Vim guidati dal fanese Angelo Lorenzetti. Un autentico Everest da scalare ma anche l’ennesimo appuntamento con la storia, tra l’altro contro la prima della classe e reduce lo scorso anno da un en plein clamoro con Scudetto, Mondiale per Club, Coppa Italia e la Supercoppa italiana messa in bacheca il 22 settembre scorso. In campo diagonale super con il capitano azzurro Giannelli ad orchestrare i due opposti Ben Tara e Jesus Herrera. Al centro confermati Roberto Russo, Sebastian Solè, Davide Candellaro oltre al nuovo arrivo Agustin Loser. Novità in banda con l’arrivo di Yuki Ishikawa, a contendersi un posto da titolare con Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk ub un reparto completato da Nicola Cianciotta. Seconda linea nelle mani espertissime di Massimo Colaci affiancato da Alessandro Piccinelli mentre il vice Giannelli è Francesco Zoppellari. In casa Yuasa la nota lieta è il ritorno in campo avvenuto a Milano di Fedrizzi mentre in settimana è programma di recupero di Dusan Petkovic che in settimana ha gradualmente iniziato a forzare i colpo in vista della fondamentale gara del 23 contro Cisterna; è possibile comunque un suo utilizzo seppur part-time domani. Una sfida difficile ma che deve essere presa come un test per verificare la capacità di gara. Tra le due formazioni non ci sono precedenti ufficiali mentre in casa Yuasa c’è un ex di turno.Si tratta del regista Tsimafei Zhukouski, in organico a Perugia nella stagione 2019-2020 in affiancamento a De Cecco: fu quella l’ultima esperienza italiano del registra croato, tornato in Superlega quest’anno alla corte della Yuasa Battery Grottazzolina.

Gara che sarà possibile seguire su Dazn che in live streaming su Wolleyball Tv con abbonamento ma di certo saranno tantissimi che dalle vicine Marche raggiungeranno il capoluogo umbro per non perdersi questa sfida. Una match che sarà diretto dal primo fischietto laziale Serena Salvati, eletta miglior arbitro di A2 nella stagione scorsa e la debutto stagionale da primo fischietto in Superlega; sarà affiancata nell’occasione dal corregionale Marco Zavater, che ha comodamente superato le 100 gare arbitrate in Superlega.