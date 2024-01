Zappaterra alza i toni: "Vtb, non puoi sbagliare"

Giornata cruciale per il Volley Team Bologna. Si riapre il sipario sul campionato di A2 femminile di volley e per la terzultima giornata della stagione regolare le ragazze di coach Andrea Zappaterra saranno impegnate in posticipo sul campo del fanalino di coda Sirdeco Pescara,

"Non possiamo sbagliare, abbiamo bisogno di punti", è il commento del tecnico, consapevole di come la sua Fcredil abbia un solo risultato a disposizione.

Il match è in programma questo pomeriggio alle 17 e Fiore e compagne avranno l’obbligo di vincere al cospetto di una Pescara ancora senza vittorie e con un solo punto in classifica.

Di punti Bologna ne ha 13 ed è chiamata ad avvicinare quota 20, ovvero la soglia con cui presentarsi alla Poule Retrocessione per potersi giocare nella seconda parte di stagione le proprie carte in chiave salvezza.

Alla Fcredil serve una vittoria per la classifica, ma pure per ritrovare fiducia e condizione mentale, dopo un girone di ritorno che l’ha vista fin qui vincere una sola partita (con Padova 3-2) delle 6 disputate e mettere a referto 3 punti in meno di quelli conquistati allo stesso punto del cammino dell’andata.

A complicare il cammino, oltre all’ultimo stop casalingo (0-3) con Albese, i problemi fisici che a turno hanno condizionato Bovolo, Neriotti, Rossi e Tresoldi.

A Pescara, sarà ancora indisponibile Bovolo, che dovrebbe però essere in panchina al fianco delle compagne, con la maglia da secondo libero.

"Non sarà una passeggiata, dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza che sarà una battaglia, data l’importanza della posta in palio", avvisa la squadra Zappaterra, supportato dalla società, che data l’importanza dell’appuntamento e della posta in palio ha fatto partire la squadra con un giorno di anticipo per Pescara, per far svolgere questa mattina l’allenamento di rifinitura sul campo dove alle 17 inizierà lo scontro diretto salvezza.

Le altre gare: Busto Arsizio-Perugia 3-0, Albese Como-Talmassons 3-0, Messina-Valsabbina Millenium Brescia 3-2, Altafratte Padova-Soverato 3-1.

La classifica: Perugia 43; Busto Arsizio 41; Città di Messina 38; Talmassons 31; Albese Como 27; Millenium Brescia 23; Vtb Fcredil Bologna 13; Volley Soverato 12; Altafratte Padova 8; Pescara 1.