Zlatanov, talento di famiglia

Nonno Dimitar è stato portabandiera della nazionale bulgara alle Olimpiadi e medaglia d’argento a Mosca 80, oltre che alfiere della Robe di Kappa Torino di Prandi scudettata nel 1981. Papà Hristo, una delle tante scommesse vinte da Giuseppe Brusi (a Ravenna ha vinto la Junior League, affermandosi in A1), oggi dg di Piacenza, ha messo in bacheca 2 World League con la maglia azzurra ed uno scudetto con Piacenza. Il baby Manuel, classe 2008, 16 anni compiuti a marzo, talento precocissimo essendo il più giovane pallavolista di sempre (15 anni a 271 giorni) ad aver debuttato in Superlega, si è inserito nel solco della dinastia. Ieri mattina, dopo una intensa estate ‘giovanile’, e dopo i primi due allenamenti coi nuovi compagni della Consar Ravenna, è stato presentato alla stampa. Al collo aveva la medaglia d’oro conquistata la scorsa settimana ai Mondiali U17 di Sofia, dove è risultato lo schiacciatore più prolifico, meritandosi peraltro il premio di mvp della rassegna iridata. "Quella estiva con la maglia azzurra – ha commentato Manuel Zlatanov, che per diversi anni ha giocato a rugby, prima di intraprendere la strada del nonno e del babbo – è stata una esperienza bellissima. Abbiamo sudato contro Iran e Argentina, ma poi siamo stati bravi a ribaltare le situazioni di svantaggio e a vincere la medaglia d’oro. La Consar? Sono appena arrivato a Ravenna, e ho conosciuto da poco i nuovi compagni di squadra. Devo ancora entrare nei meccanismi dello spogliatoio, ma non credo ci vorrà molto. Avevo ricevuto altre proposte, ma insieme alla società e mio papà, abbiamo deciso che Ravenna sarebbe stata la destinazione migliore per il mio percorso". Zlatanov jr, che in estate Piacenza ha ceduto in prestito alla Consar per farlo crescere, è entrato in punta di piedi nella rinnovata compagine giallorossa.

Nel reparto degli schiacciatori dovrà sgomitare con Tallone, Feri e lo svedese Ekstrand. Lo stesso coach Valentini ha fatto capire che, essendo in pratica al debutto con una squadra seniores, il suo inserimento sarà progressivo. Alla presentazione di Zlatanov, ieri al Passatore, sotto la supervisione del ds Marco Bonitta (in partenza fra un mese per l’avventura negli States, dove allenerà Austin nelle nuova lega professionistica femminile), erano presenti anche Saverio Di Lascio, vice allenatore della Consar, che ha fatto parte dello staff tecnico azzurrino come scoutman, il presidente Matteo Rossi, il tecnico Antonio Valentini e l’assessore Giacomo Costantini. Prima della conclusione dei lavori, ha fatto capolino anche Giacomo Selleri, classe 2005, che sarà il vice di Antonino Russo in cabina di regia.