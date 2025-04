Basket, Champions League: cadono Reggio e Tortona

Bologna, 10 aprile 2025 – Comincia in salita la strada ai quarti di finale di Basketball Champions League FIBA di Unahotels Reggio Emilia e Bertram Derthona Tortona, ko nel primo atto delle due serie rispettivamente contro Unicaja Malaga e Tenerife. A senso unico la gara andata in scena alla Martin Carpena Arena di Malaga dove Reggio è stata sconfitta con un perentorio 105-68.

Malaga ha confermato ancora una volta di avere il miglior attacco della manifestazione – di cui è la grande favorita – portando ben quattro uomini in doppia cifra per punti segnati: la palma di miglior realizzatore è andata a Tyson Carter, autore di ben 20 punti e seguito a ruota dall’ex Umana Reyer Venezia Melvin Ejim che ha chiuso a quota 17 punti. A Reggio, che è stata protagonista di una gara tutta di rincorsa e ha dovuto fare i conti con basse percentuali al tiro (42% dal campo e addirittura 33% da tre) e ben 24 palle perse, non sono bastati i 19 punti di Kwan Cheatam e i 12 di Cassius Winston.

Gli iberici hanno subito schiacciato sul pedale dell’acceleratore dettando ritmi di gara molto alti e martellando con grande continuità il canestro di una Reggio in grosse difficoltà offensive. Dal +10 di fine primo quarto (25-15), la forbice del divario si è allargata fino al +21 in favore degli uomini di Ibon Navarro che nella seconda frazione hanno mandato a bersaglio ben 33 punti chiudendo così i 20’ iniziali con già 58 punti all’attivo (58-37). In uscita dagli spogliatoi, però, Reggio ha cercato di risalire la china affidandosi ai canestri pesanti di Grant e Chetam ma non è riuscita a spingersi oltre il -10 e, dopo essersi affacciata verso il quarto quarto con un ritardo di 13 lunghezze, ha finito la benzina nel serbatoio ed ha alzato bandiera bianca con larghissimo anticipo incassando nel finale un pesantissimo 27-3 di parziale in 10’. Sconfitta in volata e dopo un tempo supplementare, invece, per la Bertram Derthona Tortona, superata 93-89 sul campo del La Laguna Tenerife: decisive sono state le giocate del quarantaduenne brasiliano Marcelinho Huertas – visto in Italia con la casacca della Fortitudo Bologna – che ha chiuso con un bottino personale di 26 punti e 9 assist. Sempre nelle file degli iberici, invece, ci sono 19 punti per Giorgi Shermadini – ex Cantù – e 17 per Tim Abromnaitis, mentre a Tortona non sono bastate le prove maiuscole di Kyle Weems (17 punti) e Tommaso Baldasso (16).

Finiti a -13 dopo un primo quarto da soli 10 punti segnati (23-13), i leoni piemontesi non si sono persi d’animo e dalla seconda frazione hanno iniziato una lenta ma inesorabile rimonta che ha portato addirittura al sorpasso al e al +6 al culmine di un 19-9 di parziale nel secondo quarto. Tenerife ha quindi avuto la forza di riportarsi in testa ma a tempo quasi scaduto è stata ripresa dai liberi di Denegri che hanno mandato il match ai tempi supplementari. Nei 5’ finali, poi, gli spagnoli – non senza fatica e grazie all’esperienza e alle giocate vincenti di Huertas – hanno messo le mani sul successo.