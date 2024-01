Fortitudo, aria di derby con Cento: obiettivo Final Four di Coppa Italia

Bologna, 20 gennaio 2024 – Aria di derby alla Baltur Arena dove i padroni di casa della Sella Benedetto XIV Cento ospitano, domani pomeriggio alle 18 affronteranno la Fortitudo Flats Service Bologna.

Confronto che vale tanto sia per la rivalità sportiva, ma anche per motivi, diversi, di classifica. Cento dopo la vittoria di Nardò cerca di dare continuità ai propri risultati risalendo la classifica per conquistarsi un posto playoff, la Fortitudo invece punta a vincere per consolidare il primato e chissà, risultati favorevoli alla mano, magari a conquistarsi in anticipo uno dei primi due posti e l’accesso alla Final Four di Coppa Italia a Roma.

“Per mettere in difficoltà la Fortitudo dovremo giocare una pallacanestro di velocità e aprire la scatola difensiva, anche grazie al tiro da fuori – sottolinea ala vigilia coach Matteo Mecacci – Mitchell? Migliora tutti i giorni, prenderemo la decisione definitiva solo domenica”. In forse uno dei due americani, in casa Benedetto XIV mancheranno gli infortunati Dino Bocevski e Lorenzo Benvenuti.

“Per vincere con la Fortitudo dobbiamo giocare una partita che rasenti la perfezione – sottolinea anche Davide Bruttini - loro hanno perso solo 3 partite in tutto il campionato, sono sempre molto organizzati e mettono in campo tanta energia, noi dovremo essere bravi a pareggiare la loro intensità e riuscire in questo modo a prevalere, anche se sarà sicuramente difficile”.

Il pericolo pubblico numero uno per la difesa della Fortitudo sarà l’altro giocatore americano di Cento, Archie, ma grande attenzione anche ai due ex del confronto Carlos Delfino, alla Fortitudo tra il 2002 e il 2004, e nel 2019, e Mattia Palumbo, a Bologna nella prima parte del 2020/21.

Nella Fortitudo assente Taflaj, per altro l’undicesimo dell’organico di Attilio Caja, tutti gli altri elementi sono a disposizione del coach.

Tifosi

Terminati i 400 tagliandi messi a disposizione in prevendita a favore della tifoseria bolognese, prima della sfida si rinverdirà il gemellaggio tra le due tifoserie di Cento e Fortitudo unite da una storica unione.

Arbitri

Direzione di gara affidata a Enrico Bartoli, Yang Yao, Maschietto.

Dove vedere e ascoltare la partita

Diretta streaming per gli abbonati su Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno; differita tv su TRC Bologna martedì alle 22.35.