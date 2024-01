Nba, i Thunder fermano la corsa di Utah. Brunson è super contro Washington

Milano, 19 gennaio 2024 – Non bastano i 12 punti di un ottimo Fontecchio a Utah per avere la meglio di Oklahoma City, che mette fine alla striscia di successi casalinghi dei Jazz (nove consecutivi), una delle squadre più in forma del momento (erano sei le affermazioni in fila prima di questo ko). I Thunder si impongono con il risultato di 134-129, guidati dai 31 punti di Gilgeous-Alexander, dai 27 di Jalen Williams e dalla doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi di Giddey. I migliori marcatori della formazione locale sono invece Sexton, a quota 31 punti, e Markkanen, che chiude con 26 punti. Per quanto riguarda Fontecchio, oltre ai 12 punti segnati ci sono anche 5 rimbalzi catturati in 29 minuti passati sul parquet. Peccato per la tripla fallita nel finale dall'azzurro, che avrebbe potuto dare ulteriore slancio alla rimonta della compagine di coach Hardy. Con questa sconfitta, Utah si ritrova al nono posto ad Ovest, attualmente qualificata al play-in, mentre Oklahoma City è seconda nella Western Conference alle spalle della capolista Minnesota.

Minny si conferma, colpo Indiana a Sacramento

Con un ultimo quarto da 37-17 di parziale, i Timberwolves hanno ragione per 118-103 dei Memphis Grizzlies grazie in particolar modo ai 28 punti di Edwards e alle doppie doppie di Gobert (17 punti e 10 rimbalzi) e Conley (17 punti e 10 assist), mentre per le speranze degli avversari non sono sufficienti i 36 punti di Jackson. A Ovest, finiscono al tappeto sul parquet amico i Kings nonostante la 12esima tripla doppia stagionale di Sabonis, autore di una prova da 21 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, e gli 82 punti del trio Huerter-Murray-Fox. A espugnare Sacramento con il risultato di 126-121 è Indiana. I Pacers, sempre privi di Haliburton e senza il neo rinforzo Siakam, si aggrappano a Mathurin, che manda a referto 25 punti, e a McConnell, che va in doppia doppia con 20 punti e 10 assist. Entrambe le franchigie si trovano al settimo posto, una a Est e l'altra a Ovest.

Brunson oltre quota 40

Fra i grandi protagonisti dell'ultima notte Nba c'è Brunson, che spinge New York al successo per 113-109 ai danni di Washington. Il play-guardia dei Knicks sigla 41 punti e sfiora la tripla doppia, aggiungendo 8 assist e altrettanti rimbalzi, mentre dall'altra parte Bagley confeziona una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi. Il miglior marcatore dei Wizards è però Poole con 24 punti. A completare il quadro dei risultati ecco il colpo di Chicago a Toronto. I Bulls hanno un Vucevic in doppia doppia (24 punti e 14 rimbalzi) e 47 punti dalla coppia DeRozan-White. Ai Raptors, battuti per 116-110, invece non bastano i 31 punti realizzati da Barnes.

