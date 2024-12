Terremoto Virtus Bologna, dimissioni di Luca Banchi dopo il ko contro l’Alba Berlino. Anche Baraldi medita di lasciare

Bologna, 5 dicembre 2024 – Luca Banchi si è dimesso. La sconfitta interna di ieri sera contro l’Alba Berlino ha portato alle dimissioni di coach Banchi, che prima della conferenza stampa post partita, all’interno degli spogliatoi della Segafredo Arena aveva manifestato ai giocatori la sua intenzione di lasciare.

La sconfitta con i tedeschi ha sicuramente acuito una situazione difficile sia in campionato, che soprattutto in Eurolega, dove attualmente la Virtus si trova ultima con appena 2 vittorie a fronte di 11 sconfitte.

Il ko interno di ieri, i fischi del pubblico, ma ancora di più il pessimo rendimento di una squadra senza mordente per almeno 20’ dell’incontro potrebbero aver convinto il tecnico toscano a rassegnare le sue dimissioni da capoallenatore bianconero.

Oggi la società si riunirà per capire cosa fare, tra l’altro anche il ceo bianconero Luca Baraldi, ieri sera contestato da alcuni tifosi, sarebbe stufo di metterci la faccia per altri e starebbe meditando a sua volta le dimissioni. Una situazione in piena evoluzione quindi in casa Virtus.

Per quel che riguarda la panchina i nomi che circolano sono due, entrambi serbi, quello candissimo di Sasha Djordjevic e quello dell’ex tecnico del Monaco Sasha Obradovic.

Nel caso della firma di Djordjevic sarebbe un ritorno alla guida della Virtus che tra l’altro aveva portato alla vittoria dell’ultimo scudetto nella stagione 2020-2021.