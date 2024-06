Virtus, il saluto commosso di Lundberg: “Sarò per sempre virtussino”

Bologna, 20 giugno 2024 – Mi sentirò per sempre virtussino. Con la fine della stagione è tempo di partenze e di saluti.

Struggente quello che Iffe Lundberg ha voluto affidare al suo profilo Instagram nel quale sottolinea come la sua permanenza in bianconero e i due anni vissuti a Bologna siano stata una esperienza professionale e di vita che lo ha segnato.

Il messaggio di Lundberg

Iffe Lundberg era tra i beniamini dei tifosi: saluta la Virtus dopo la scadenza del contratto

"Cari tifosi – recita il post di Iffe - grazie per tutto quello che avete fatto per me e per la mia famiglia. Il supporto mostrato è stato a dir poco straordinario, e ve ne sono davvero grato. Nonostante i miei alti e bassi mi avete sempre sostenuto e avete sempre creduto in me, e per questo ne sarà grato per sempre. Sono molto felice di aver vissuto e giocato a Bologna, confermando ciò che avevo sentito di Basket City. Io e la mia famiglia abbiamo apprezzato la cucina, il tempo e il modo di vivere italiano. Voglio ringraziare il club, gli allenatori, lo staff e soprattutto i miei compagni. Mi avete spinto ogni giorno a diventare migliore, come amico e come compagno dentro e fuori dal campo. Ricorderò sempre con gioia i momenti, belli e brutti, condivisi assieme. Adesso è giunta l'ora di separarsi ma mi sentirò sempre virtussino, Grazie di tutto”.

La Virtus femminile rinuncia alla Serie A

Intanto questa mattina, Luca Baraldi ad bianconero, ha annunciato il disimpegno della Virtus in campo femminile.

"Scelta dolorosa, sofferta e meditata ma che si potrà rivelare vincente. Non parteciperemo alla serie A femminile, una parte di queste risorse verranno orientati sui settori giovanili, sia maschile che femminile. Daremo una struttura anche al settore giovanile femminile".

Parole che arrivano da una lunga intervista concessa a Trc e in cui il ceo bianconero ha fatto il punto della situazione annunciando il disimpegno nel basket rosa, e che domani è in programma l'assemblea dei soci e in cui sarà ufficializzato l'aumento di capitale previsto.