Atalanta-Bologna 1-2: colpo Champions per i felsinei

Bergamo, 3 marzo 2024 – Il Bologna non si ferma più. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Thiago Motta, che vince in rimonta il delicatissimo scontro diretto per il quarto posto contro l’Atalanta. Parte meglio la Dea che chiude il primo tempo avanti di un gol grazie a Lookman, nella ripresa i rossoblù ribaltano il punteggio con il rigore realizzato da Zirkzee e la rete di Ferguson.

Le scelte di Gasperini e Motta

Davanti a Carnesecchi Gasperini sceglie Kolasinac, Scalvini e Djimsiti, mentre gli esterni di centrocampo sono Zappacosta e Ruggeri, parte fuori inizialmente Holm. In mediana sorpresa Pasalic: gioca lui e non Ederson al fianco di De Roon. Sulla trequarti ci sono De Ketelaere e Koopmeiners alle spalle dell’unica punta Lookman, partono dalla panchina Miranchuk e Scamacca. Thiago Motta conferma Skorupski tra i pali e rilancia Calafiori in difesa dopo tre panchine consecutive, completano il reparto Posch, Beukema e Kristiansen. A centrocampo Fabbian vince il ballottaggio con Aebischer e affianca Freuler e Fergsuon, davanti spazio a Orsolini, Zirkzee e Ndoye, preferito al recuperato Saelemaekers.

Lookman gol

Parte meglio l’Atalanta che va al tiro dopo novanta secondi: Ruggeri trova De Ketelaere che calcia con il mancino di prima, palla alta non di molto. Reazione Bologna con un colpo di testa da posizione favorevole di Fabbian su corner battuto da Orsolini: alto. Di nuovo la Dea in avanti intorno al 20’: tiro-cross insidioso di Lookman smanacciato da Skorupski, sul tap-in Zappacosta trova l’opposizione di Kristiansen. La squadra di casa la sblocca al 28’: De Ketelaere premia la discesa sulla destra di Zappacosta, destro potente dell’esterno nerazzurro che trova la respinta di Skorupski, sulla ribattuta c’è Lookman che deve solo spingere in porta il gol dell’1-0. L’Atalanta continua a fare la partita, il Bologna fatica a tenere i ritmi della Dea: all’intervallo è avanti la formazione di Gasperini 1-0.

Rimonta Champions del Bologna

Due cambi immediati nella ripresa per il Bologna: dentro Lucumi e Saelemaekers, fuori Posch e Orsolini. Al 54’ clamorosa chance per il pareggio rossoblù: stacco imperioso di Calafiori su azione da corner, miracolo di Carnesecchi che in qualche modo riesce a tenere il pallone sulla linea di porta. Al 57’ Koopmeiners abbatte Saelemaekers che lo aveva anticipato in area di rigore: penalty per i rossoblù, dal dischetto Zirkzee spiazza Carnesecchi e fa 1-1. Al 61’ il Bologna completa la rimonta: sinistro di Ndoye murato, sul pallone vagante si avventa Ferguson che con il destro al volo non lascia scampo a Carnesecchi. La squadra di Thiago Motta prende in mano la partita, all’86’ Ferguson ha la palla per chiudere la gara ma il suo destro in diagonale viene respinto da Carnesecchi. È l’ultima emozione del match: sesta vittoria consecutiva per il Bologna, che batte l’Atalanta in rimonta ed è sempre più solo al quarto posto!