Atalanta, la gioia di Percassi: “Abbiamo superato una delle squadre più forti al mondo: è straordinario”

Bergamo, 19 aprile 2024 – Il bello deve ancora arrivare per l’Atalanta, la provinciale che vuole conquistare l’Europa. Che ora guarda ad una semifinale abbordabile con un Marsiglia ottavo in Ligue1 e fuori dalle zone europee nel suo campionato. La squadra di Jean-Louis Gasset è l’ultimo ostacolo prima della finale del 22 maggio a Dublino.

“È stata la vittoria di tutta l’Atalanta e della nostra città. Sappiamo che dimensione abbiamo come club. È un qualcosa di straordinario, per Bergamo e la sua tifoseria”.

La frase dell’amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi, fotografa l’impresa della Dea, bandiera e simbolo di una città da 115mila abitanti e di una provincia da poco più di un milione di abitanti, che sogna l’impresa europea già realizzata trent’anni fa dal Parma, tronfiare in Europa da provinciale.

Da questa notte la tifoseria nerazzurra, esauriti i festeggiamenti, si è riversata sul web per prenotare alberghi e voli per la trasferta a Marsiglia del 2 maggio, che molti bergamaschi affronteranno in auto (sono 560 km. Tanti, per niente scaramantici, hanno già prenotato aereo e pernottamento per il 22 maggio a Dublino.

“Il Marsiglia? Siamo felici, qualunque altra città sarebbe andata benissimo. Saranno altre due gare bellissime. In serate come questa si pensa a tutto il lavoro che si è fatto nel passato, è molto bello”, ha commentato Luca Percassi.

Rimarcando la portata dell’impresa realizzata contro il Liverpool, ha concluso: “Abbiamo avuto un sorteggio particolarmente sfortunato contro il Liverpool, ma superare una delle squadre più forti al mondo ha dato ancora più sapore al passaggio del turno, siamo contentissimi. Questa è stata la vittoria di tutta l’Atalanta”.