Atalanta-Milan 2-1, Lookman lancia la Dea in testa

Bergamo, 6 dicembre 2024 - L'Atalanta vola in testa alla classifica, in attesa di Napoli-Lazio. I nerazzurri si impongono 2-1 al Gewiss Stadium. La rete decisiva porta la firma di Lookman, a segno all'87'. Di De Ketelaere e Morata gli altri sigilli. La Dea sale a quota 34 punti, mentre il Diavolo resta inchiodato a 23.

Inter-Parma 3-1: i nerazzurri travolgenti a San Siro. Segnale scudetto a Napoli e Atalanta

Le scelte degli allenatori

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gritti. Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Primo tempo

Pronti via e dopo 10 secondi il Milan si rende subito pericoloso con Pasalic, che impegna Carnesecchi. La replica della Dea è immediata, con Ederson a inventare per l'accorrente Pasalic, che da posizione invitante calcia alle stelle. Non c'è un attimo di sosta e al 6' Morata gonfia la rete, ma dopo essere partito da posizione di fuorigioco. Al 12' invece è buono il gol di De Ketelaere: Musah concede una punizione per un fallo banale agli avversari e sul cross di de Roon il classe 2001 svetta di testa sovrastando Theo Hernandez e batte Maignan. I bergamaschi sembrano in grado di prendere in mano la gara e invece il Diavolo reagisce: al 22' Theo lancia Leao che brucia in velocità Bellanova e lascia partire un traversone che trova la deviazione vincente di Morata. Incassato il pari, l'Atalanta si riversa nuovamente in avanti, con Bellanova a calciare verso Magnain, che respinge. Ci prova anche Pasalic, ma l'estremo difensore avversario blocca in due tempi, mentre non inquadra il bersaglio grosso Lookman al 43'. Il primo tempo va così in archivio sul risultato di 1-1 e con Fonseca costretto a togliere dal campo l'infortunato Pulisic, il cui posto viene preso da Loftus-Cheek.

Secondo tempo

Prova a uscire forte dagli spogliatoi la formazione di casa, ma il Milan ribatte e si fa vedere con un tiro insidioso di Reijnders che si spegne sul fondo. Il match resta equilibrato, ma rispetto alla prima frazione le emozioni tardano ad arrivare. Dopo un tentativo di Musah su rifornimento di Loftus-Cheek, al 75' ecco i primi cambi nelle file della Dea: dentro Retegui, Samardzic e Kossounou per Pasalic, De Ketelaere e Djimsiti, mentre dall'altra parte Fonseca sostituisce Morata con Abraham. Proprio da un'azione di un neo entrato, ossia Samardzic, nasce la chance per Lookman, sul cui destro si distende Maignan per salvare gli ospiti. La sfida si ripete poco dopo e anche stavolta è il portiere francese ad avere la meglio. Ma sul successivo calcio d'angolo, al minuto numero 87, la spizzata di Kolasinac libera propio Lookman, che non dà scampo a Maignan. Dopo il gol, l'attaccante fa spazio a Zaniolo e poi Scalvini rileva Ruggeri. Nel secondo dei cinque minuti di recupero Maignan si esalta sul contropiede di Retegui, evitando il 3-1. Ma non basta al Milan, che finisce al tappeto.

Il tabellino

Atalanta-Milan 2-1

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Godfrey, Scalvini, Toloi, Brescianini, Palestra, Samardzic, Sulemana, Zaniolo, Retegui. All. Gritti. Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah (90′ Chukwueze), Pulisic (38′ Loftus-Cheek), Leao; Morata (77′ Abraham). A disp.: Torriani, Sportiello, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda. All. Fonseca.

Marcatori: 11′ De Ketelaere, 22′ Morata, 87′ Lookman.

Arbitro: La Penna di Roma.

Note: ammoniti De Ketelaere, Bellanova, Fonseca.

Leggi anche: Juve-Bologna, probabili formazioni e dove vederla. Motta ritrova Vlahovic