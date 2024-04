L’Atalanta sfida il Monza per allungare la striscia vincente contro i brianzoli. De Ketelaere torna titolare

Bergamo, 20 aprile 2024 – L’Atalanta che vola sulle ali dell’entusiasmo, dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League, domani sera nel posticipo domenicale (ore 20.45) vuol completare questa settimana da ricordare andando a vincere il derby regionale a Monza.

Da quando i biancorossi sono in serie A tre vittorie su tre della Dea che lo scorso anno, era il settembre 2022, si impose per 0-2 all’ex Brianteo portando all’esonero di Stroppa.

All’andata a settembre a Bergamo facile 3-0 per i nerazzurri con doppietta di Scamacca. Nelle varie sfide lombarde con Gasp in panchina l’Atalanta ha sempre vinto in questi anni tutti i vari derby in trasferta a Brescia, a Cremona o a Monza.

La carica dei tifosi nerazzurri

Dea spinta dalla carica dei mille ultras nerazzurri che si sposteranno nel capoluogo brianzolo con una carovana a due ruote, di scooter e moto, con partenza alle 16 dal piazzale esterno del Gewiss Stadium per andare all’U Power Stadium percorrendo le strade provinciali.

Un anno fa sempre ad aprile la curva nerazzurra organizzò un’analoga ‘motorata’ per la trasferta a Cremona. Ma saranno circa 2600 i tifosi nerazzurri che gremiranno l’esaurito settore ospiti. La squadra di Gasperini va alla ricerca di un successo per provare ad accorciare le distanze nella corsa Champions su Roma e Bologna che si affrontano lunedì nel confronto diretto all’Olimpico.

La formazione di Gasperini

Non ci sarà un vero turnover in vista della semifinale di Coppa Italia di mercoledì contro la Fiorentina, ma solo qualche aggiustamento fisiologico. In porta torna il titolare Carnesecchi. In difesa, ancora senza Scalvini, il capitano Toloi farà riposare uno tra Djimsiti o Kolasinac, sulle corsie esterne spazio a Holm e forse ad Hateboer. Davanti torna titolare De Ketelaere con Scamacca, alle loro spalle Koopmeiners da trequartista. Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini Dove vederla: diretta domenica dalle 20.45 su Dazn