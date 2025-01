L’Atalanta non avrà Retegui contro l’Udinese: il bomber rischia di saltare anche la sfida con la Juventus

Bergamo, 9 gennaio 2025 – L’Atalanta domani, sabato 11 gennaio, a Udine non potrà contare sul suo cannoniere Mateo Retegui. Il 25enne bomber argentino, naturalizzato azzurro dal 2021 - che sta proseguendo nel suo percorso di recupero dopo la lesione di primo grado del muscolo del retto femorale sinistro rimediata nel primo tempo dell’incontro del 22 dicembre contro l’Empoli - anche oggi ha svolto lavoro individuale e il suo ritorno in gruppo slitta alla prossima settimana.

Ardian Ismajli dell'Empoli durante un'azione di gioco con Mateo Retegui

Sosta forzata

Retegui salterà sicuramente la trasferta di sabato pomeriggio in Friuli, ma a questo punto rischia di saltare anche il primo dei due big match casalinghi della prossima settimana, quello di martedì sera contro la Juventus. L’attaccante ex Genoa, 12 gol in campionato finora, potrebbe rientrare sabato prossimo nello scontro diretto al Gewiss contro il Napoli capolista. Sta continuando a svolgere anche Juan Cuadrado: anche per lui impossibile recuperare per le prossime sfide contro Udinese e Juventus.

Strategie

Sta continuando a svolgere lavoro individuale anche Gianluca Scamacca, che intorno a fine mese potrebbe iniziare gradualmente ad aggregarsi al gruppo nerazzurro. Sabato a Udine probabile modulo con Pasalic da trequartista e davanti il tandem offensivo formato da De Ketelaere e Lookman con Zaniolo e l’ex Samardzic pronti per la ripresa.