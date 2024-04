L’Atalanta a Cagliari va in cerca di punti Champions: davanti torna De Ketelaere

Bergamo, 6 aprile 2024 – Terza partita in otto giorni per l’Atalanta impegnata domenica alle 18 a Cagliari, alla Unipol Domus. Trasferta non facile, contro i rossoblu di Ranieri in piena bagarre salvezza, ma il divario tecnico tra le due squadre fa pendere la bilancia dei pronostici della vigilia nettamente a favore della Dea, reduce in campionato dal sonoro successo per 3-0 a Napoli e mercoledì dalla difficile serata a Firenze nella semifinale di coppa Italia, dove i nerazzurri hanno limitato i danni perdendo solo per 1-0.

Niente turnover per Gasperini

Gasperini ritrova De Ketelaere che ha smaltito l’allungamento agli adduttori che lo ha costretto a saltare Napoli e Firenze: il belga dovrebbe partire da titolare affiancando Scamacca, anche se poi nella ripresa ci sarà una staffetta tra attaccanti con spazio per Lookman, Miranchuk e Toure’.

Nessun turnover, giocheranno i migliori, senza pensare alla sfida di giovedì a Liverpool in Europa League. La priorità dell’Atalanta adesso è recuperare punti e posizioni nella corsa per la Champions. Dietro l’unica assenza sarà quella di Scalvini, che sabato a Napoli ha riportato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro e resterà fuori probabilmente per tutto il mese di aprile. Al posto del gioiello di Palazzolo giocherà ancora lo svedese Hien, che sta facendo bene da centrale, con i veterani Djimsiti e Kolasinac ad affiancarlo nel trio difensivo, anche se potrebbe avere una chance il capitano Rafael Toloi, ormai recuperato dai problemi muscolari che lo hanno tolto dalle rotazioni da novembre. In mezzo solita tenaglia De Roon-Ederson con Koopmeiners da trequartista e il jolly Pasalic pronto per la ripresa. Ballottaggio sulle corsie esterne con Holm e Ruggeri favoriti sui veterani Hateboer e Zappacosta, quest’ultimo pronto a festeggiare le 200 presenze in serie A.

Probabili formazioni

Cagliari (4-2-3-1): 22 Scuffet, 28 Zappa, 4 Dossena, 26 Mina, 27 Augello, 14 Deiola, 29 Makoumbu, 8 Nandez, 70 Gaetano, 21 Jankto, 9 Lapadula. (1 Radunovic, 18 Aresti , 33 Obert, 23 Wieteska, 17 Hatzidiakos, 99 Di Pardo, 37 Azzi, 25 Sulemana, 16 Prati, 19 Oristanio, 10 Viola, 77 Luvumbo, 61 Shomurodov, 34 Kingstone). All.: Ranieri. Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 3 Holm, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere, 90 Scamacca. (1 Musso, 31 Rossi, 2 Toloi, 6 Palomino, 20 Bakker, 33 Hateboer, 77 Zappacosta, 25 Adopo, 8 Pasalic, 11 Lookman, 59 Miranchuk, 10 Touré). All.: Gasperini. Dove vederla: diretta domenica dalle 18 su Dazn