Bologna-Cagliari 2-1, una doppietta di Orsolini rimonta Piccoli

Bologna, 2 marzo 2025 – Il Bologna continua a vincere in rimonta e dopo il Milan piega al Dall’Ara anche il Cagliari. Padroni di casa in svantaggio nel primo tempo grazie al gol di Piccoli, nella ripresa Italiano mette dentro Cambiaghi e ha ragione perché l’ex Empoli prima si procura il rigore realizzato da Orsolini e poi serve l’assist per il gol decisivo dello stesso numero 7.

Lampo di Piccoli

Italiano fa turnover e sceglie Erlic per far rifiatare Beukema, davanti si rivede Orsolini mentre parte dalla panchina Ndoye. Nicola lancia per la prima volta in questo 2025 Luvumbo da titolare, confermato Piccoli al suo fianco. Primo squillo al 4’, ci prova Calabria con il sinistro dal limite dell’area: fuori di poco. Al 16’ altra chance per i rossoblù: sponda di Erlic su punizione di Lykogiannis, sul secondo palo Castro e Fabbian per un soffio mancano l’appuntamento con il gol. A sorpresa passa il Cagliari al 22’: Piccoli allarga per Augello e va a ricevere il cross a centro area, Lucumi lo lascia libero e l’attaccante dei sardi di testa fa 0-1. Reazione della squadra di Italiano solo al 43’: Castro addomestica in area di rigore e calcia con il destro, blocca in due tempi Caprile.

Rimonta firmata Orsolini

Italiano fa tre cambi all’intervallo e ha ragione, perché al 48’ Cambiaghi è subito decisivo anticipando Felici e venendo steso in area di rigore: dal dischetto è freddissimo Orsolini che spiazza Caprile e fa 1-1. Al 54’ la formazione di casa sfiora il sorpasso: corner calciato da Orsolini che Zappa devia verso la propria porta, riflesso mostruoso di Caprile che salva in calcio d’angolo. Ma è un monologo rossoblù, che porta i suoi frutti al 57’: Cambiaghi sfonda sulla sinistra, assist sul secondo palo dove Orsolini deve solo spingere la palla in porta. Al 76’ annullato il 3-1 al Bologna: batti e ribatti in area di rigore, da pochi passi Lucumi fulmina Caprile ma il difensore colombiano era in fuorigioco. Non c’è più tempo, vince il Bologna 2-1!