Bologna Fc, Miranda torna in gruppo: prolungamento di contratto per Urbanski

Bologna, 18 dicembre 2024 – Si allunga di un anno il sodalizio tra il Bologna e Kacper Urbanski. Il giovane centrocampista polacco, protagonista della scorsa stagione e di una crescita che l’ha portato spesso a mettere in campo prestazioni di livello rimarrà in rossoblù almeno per un’altra stagione.

La società di Joey Saputo ha infatti comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto di Urbanski, in scadenza nel 2025 e ora allungato al 30 giugno 2026. Una notizia importante anche in chiave futura, con la dirigenza che potrebbe puntare poi a ridiscutere ulteriormente l’accordo per evitare che il promettente centrocampista possa accasarsi altrove.

Il polacco è in rossoblù dall’età di 16 anni, quando il Bologna lo prelevò dal Lechia Danzica. Dopo essere stato aggregato alla prima squadra da Thiago Motta l’anno passato, in questa stagione ha trovato la gioia del primo gol in Serie A con la maglia del Bologna, rete segnata lo scorso settembre nella gara con il Monza, oltre al debutto in Champions League sempre con i colori rossoblù.

Urbanski, insieme a Lorenzo De Silvestri, Federico Ravaglia, Tommaso Corazza, Tommaso Pobega, Samuel Iling-Junior, Giovanni Fabbian, Charalampos Lykogiannis hanno fatto visita questo pomeriggio al Padiglione 13 dell’ospedale Sant’Orsola. I rossoblu hanno trascorso il pomeriggio con i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Neuropsichiatria e Neurochirurgia, Pediatria d’urgenza, Chirurgia Pediatrica e Pediatria specialistica.

Tra foto e autografi, i giocatori accompagnati dai volontari e dallo staff di Bimbo Tu hanno consegnato ai bimbi i regali di Natale. Nella mattinata i ragazzi di Vincenzo Italiano avevano proseguito la preparazione in vista della partita di sabato 21 dicembre contro il Torino all’Olimpico: dopo la vittoria contro la Fiorentina, oggi la squadra ha svolto lavoro tattico e partitella.

Dall’infermeria arriva una prima buona notizia, con Juan Miranda che è rientrato regolarmente in gruppo e dovrebbe essere a disposizione per la sfida ai granata. Ancora allenamento differenziato invece per Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi, Dan Ndoye e Riccardo Orsolini. Quest’ultimo avrebbe bruciato le tappe e potrebbe già rientrare contro la squadra di Vanoli mentre le condizioni dell’esterno svizzero, che ha rimediato una distorsione alla caviglia contro la Fiorentina, sarà valutato meglio nei prossimi giorni.

Domani i rossoblù torneranno in campo a Casteldebole alle ore 11 per un’altra sessione in vista della gara contro il Torino.