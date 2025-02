Bologna, il quinto posto in Champions League è quasi sfumato: ecco perché

Bologna, 19 febbraio 2025 – Le possibilità di vedere il Bologna ancora in Champions League si riducono ad un lumicino. Questo non per demerito della squadra di Vincenzo Italiano che, al netto di alcuni punti lasciati sul campo, sta tenendo il passo del gruppo di testa ma a causa dell’eliminazione di Milan e Atalanta dalla massima competizione europea per club che pesa come un macigno sul numero di squadre che potranno qualificarsi al torneo la prossima stagione.

Se nell’annata passata le squadre erano cinque, con i rossoblù a pieno titolo nel novero delle formazioni impegnate nell’inseguire la Coppa dalle grandi orecchie, il prossimo anno potrebbe non esserci lo stesso slot: il Ranking Uefa vede infatti l’Italia sempre all’inseguimento della Spagna, seconda nella classifica continentale e l’uscita ddi scena dei rossoneri per mano del Feyenoord e della Dea con il Bruges mette il nostro Paese in una condizione di svantaggio visto che la Spagna mantiene in corsa un numero superiore di squadre.

Al momento per l’Italia ci sono ancora in corsa l’Inter, che attende la fine degli spareggi per scendere in campo negli ottavi di finale e la Juventus che deve giocare la gara di ritorno contro il PSV. Nelle altre competizioni poi ci sono ancora in corsa la Lazio e la Roma, che giocheranno in Europa League e la Fiorentina che invece è impegnata in Conference.

Per gli spagnoli invece ci sono ancora Real Madrid (che deve giocare la gara di ritorno contro il Manchester City), Atletico e Barcellona già agli ottavi, Athletic Club e Real Sociedad in Europa League e Betis Siviglia in Conference League. La vetta del Ranking Uefa è saldamente in mano all’Inghilterra che ha 20.892 punti ed è quasi certa delle cinque squadre qualificate per la prossima Champions League mentre la Spagna è ferma a 18.035 e l’Italia, che comunque ha rosicchiato qualche punticino in virtù del pareggio del Milan, a 17.812 punti. Alle sue spalle poi c’è il Portogallo a 15.550 punti e la Germania a 15.546 punti. Per il Bologna dunque sarà ancora più dura tornare in Champions League la prossima stagione con uno slot in meno mentre appare più probabile una corsa per le altre due competizioni. A parlare per i rossoblù sarà comunque il campo, con la squadra di Italiano che dovrà continuare a correre per sognare l’Europa, di qualsiasi competizione si tratti.