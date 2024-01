Bologna, tango di mercato. Il patron del Velez punge: "Non regaleremo Castro»

Il braccio di ferro tra Bologna e Velez per Santiago Castro (19 anni) continua. La conferma dell’offerta al rialzo da parte della dirigenza rossoblù per la punta argentina arriva direttamente dal presidente del Velez Fabiàn Berlanga, nel corso di una lunga intervista radiofonica concessa all’emittente Splendid AM 990. L’attaccante si avvicina: "Sarà molto difficile trattenere Santi", spiega il numero uno del Velez, che racconta pure come e perché l’offerta attuale non basti: "Avevamo ricevuto una prima offerta da parte del Bologna e avevamo chiesto di presentarne una ragionevole. Quell’offerta è stata migliorata a livello economico ed è arrivata, ma prevede più tranches di pagamento. Per questioni di fair play finanziario il Bologna ci ha chiesto di completare il pagamento nel 2026: questo per noi non è positivo, anche perché non abbiamo già un sostituto in casa di Castro. C’è una clausola rescissoria, se vogliono pagando quella il giocatore è subito loro".

La clausola è da 10 milioni di dollari, 9,1 milioni di euro. Il Bologna però ha l’esigenza di spalmare l’investimento, ecco perché a fronte di 8 milioni più uno di bonus, pagabili in due anni, il Bologna è pronto a riconoscere una percentuale sulla futura rivendita. Ma la condizione ancora non soddisfa Berlanga: "Al Bologna il giocatore serve subito e quindi suppongo che se lo vendessimo poi Santi non risponderebbe alla convocazione dell’Argentina per il Pre Olimpico: siamo preoccupati, in questo tipo di situazione finiremmo per danneggiare la Selección. Comunque sappiamo che trattenere ‘Santi’ sarà molto difficile".

Prova a forzare la mano al rialzo, il presidente del Velez, consapevole però che Castro spinge in direzione Bologna. Questa l’ammissione e l’invito al giocatore ad avere pazienza: "Capisco la situazione del giocatore, del padre e dell’agente, considerata la parte economica che è in ballo (un quadriennale da 500mila euro a stagione più bonus), ma anche loro devono capire che il Velez ha investito 10 anni nel formare il ragazzo e senza il giusto riconoscimento il ragazzo non si muoverà".

Il Bologna, per ora, attende. Anche perché dall’Argentina filtra la notizia che il Velez è a caccia di un sostituto, dettaglio che potrebbe poi sbloccare l’affare. Il Velez è sulle tracce del colombiano Rafael Borrè (28 anni) del Werder Brema (ma di proprietà dell’Eintracht), club che in estate fu sulle tracce di Van Hooijdonk e chissà che proprio dal triangolo che potrebbe coinvolgere l’olandese non possa arrivare la fumata bianca per Castro, investimento in prospettiva futura che la società vuole fortemente in vista dell’asta estiva per Zirkzee, anche se Thiago preferirebbe una pedina maggiormente pronta all’uso immediato. L’offerta è sul piatto, ci sono da limare i dettagli relativi alle tranches di pagamento: Berlanga minaccia di far saltare il tavolo, ma Castro vuole i rossoblù.