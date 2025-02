Troppo Bologna per il Como, De Silvestri e Fabbian firmano la vittoria rossoblù

Bologna, 25 gennaio 2025 – Troppo Bologna per il Como, al Dall’Ara finisce 2-0 per i rossoblù. Un gol per tempo e la squadra di Italiano vola: la sblocca De Silvestri nel primo tempo, la chiude Fabbian nella ripresa. In mezzo, l’espulsione ai danni di Fodera per proteste e tre legni, due per il Bologna e uno per il Como.

Bologna in controllo

Italiano lancia De Silvestri dal 1’, torna Lucumi in difesa mentre davanti Dallinga vince il ballottaggio con Castro. Fabregas lascia fuori Strefezza: confermato Paz insieme a Fadera e Diao alle spalle dell’unica punta Cutrone. Al 14’ il Bologna sfiora il vantaggio: corner battuto da Lykogiannis, colpo di testa di Lucumi che supera Butez ma si stampa sulla traversa. Al 25’ i rossoblù la sbloccano: altro traversone insidioso di Lykogiannis, questa volta irrompe De Silvestri che di testa non lascia scampo a Butez. Al 37 Ndoye scappa sulla destra e serve a centro area Dallinga, destro di prima intenzione e altra traversa colpita dal Bologna. A fine azione Fadera protesta con veemenza per un fallo non precedentemente concesso: Massimi prima lo ammonisce e poi lo espelle, Como in dieci. Si va negli spogliatoi sull’1-0 per il Bologna.

Fabbian entra e la chiude

Il Como prova a scuotersi a inizio ripresa: Diao si accentra e calcia con il destro, Skorupski è battuto ma il pallone lambisce il palo e termina sul fondo. Al 66’ è però il Bologna ad andare di nuovo in gol: Miranda affonda sulla sinistra e pennella a centro area per l’inserimento di Fabbian, destro di prima intenzione che non lascia scampo a Butez. Altra chance rossoblù al 73’, corner di Moro su cui svetta Beukema: Butez si distende e questa volta salva in calcio d’angolo. Timido sussulto d’orgoglio del Como al 79’: su un cross di Strefezza interviene di testa Moro che fa impennare la traiettoria, Skorupski è scavalcato ma la traversa salva il Bologna. Finisce 2-0 per il Bologna!