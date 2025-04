Bologna-Napoli, Italiano: "Ottimo pareggio, ma con un rimpianto"

Bologna, 7 aprile 2025 - L'assist per accorciare sull'Inter lo aveva offerto il Parma, ma il Napoli, come già successo varie volte in stagione, dura un tempo: Anguissa apre le marcature e Ndoye le chiude, regalando al Bologna un punto meritato che pesa parecchio nella bagarre Champions League.

Le dichiarazioni di Italiano

Dopo un primo tempo di sofferenza, i rossoblù hanno a lungo anche sognato qualcosa di più, come affermato a chiare lettere da Vincenzo Italiano. "Peccato per l'occasione di Castro, che poteva valere tre punti e che avrebbe dato il giusto premio al nostro secondo tempo: con una maggiore reattività la poteva buttare dentro. Comunque, nella frazione iniziale hanno giocato meglio loro, ma nella ripresa siamo stati grandiosi". Per il tecnico siciliano, dunque, nonostante tutto il bicchiere è mezzo pieno. "Pareggiare contro il Napoli significa strappare un punto contro una delle squadre più forti. Ce lo prendiamo e diamo continuità, allungando anche la nostra striscia positiva con un'altra prestazione di livello". Curiosamente, la prossima avversaria al Dall'Ara sarà l'Inter, che oggi 'ha ringraziato' a distanza il Bologna. "Ho appena detto ai ragazzi che chiunque qui dovrà faticare, mantenendo questo atteggiamento. Mi è piaciuta la reazione allo svantaggio. E' questo l'atteggiamento giusto per sfruttare questa inerzia. Mi sono piaciuti i tanti cross di Holm e Miranda, ma dovevamo sfruttarli meglio". Italiano parla dei singoli, che sembrano offrirgli una vasta gamma di scelta. "Tutti rispondono presente e danno l'anima, anche per pochi minuti, come Fabbian e Dominguez. Dobbiamo continuare così, mantenendoci tutti coesi tra ambiente e giocatori: noi facciamo vedere che sudiamo la maglia e loro apprezzano".

Le dichiarazioni di Stellini

Con Antonio Conte squalificato, sulla panchina del Dall'Ara si è accomodato Cristian Stellini, stavolta talismano solo a metà. "Abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante, ma dobbiamo essere consapevoli che siamo partiti per arrivare nei primi quattro. Il punto di oggi ci serve a inseguire questo obiettivo: poi se saremo bravi a crescere nei secondi tempi, mantenendo ritmo e intensità, possiamo sognare anche qualcosa di più". Stellini analizza poi quanto messo sul campo stasera dai suoi. "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, sulla falsariga della partita aggressiva che avevamo preparato. Ci è mancato qualcosa nel secondo tempo, nel quale abbiamo badato più a difendere che a giocare. Merito anche del Bologna, che quando ha preso in mano il match non ci ha dato la possibilità di ripetere quanto avevamo fatto nel primo tempo. Dobbiamo crescere in questo: avere la stessa voglia anche nella ripresa". Si passa ai singoli, partendo dalle note dolenti degli acciaccati. "McTominay ha preso una botta e non riusciva a correre, mentre Buongiorno ha accusato un problemino muscolare che potrebbe smaltire in settimana. Lukaku? Il loro pressing ci ha impedito di muoversi come volevamo. Le nostre distanze si sono allungate e i passaggi per lui alla fine erano troppo lunghi".

