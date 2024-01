Thiago Motta dopo il pari col Genoa: "Soddisfatto del cuore di questo gruppo, l'esempio è De Silvestri"

Bologna, 5 gennaio 2023 – "Conoscevamo la forza del Genoa. Nel primo tempo la partita si è complicata dopo lo svantaggio". Parola di Thiago Motta, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Genoa: "Loro hanno fatto bene a difendersi, noi altrettanto nell'attaccare non permettendogli le ripartenze. Una buona prestazione della nostra squadra, in ogni caso". Un punto che non può che lasciare del tutto soddisfatto il tecnico: "Non volevamo il pareggio, ma tutto sommato la vita continua. Va meglio a loro che a noi, se segniamo prima la partita cambia. Soddisfatto del cuore di questo gruppo: l'esempio è De Silvestri".

Già, De Silvestri. Salvatore della patria in una serata che rischiava di risultare amara, nonostante gli attacchi finali: "Abbiamo dominato il Genoa per tutta la partita. Mi è piaciuta la prestazione da parte di tutti. Soprattutto oggi non voglio fare polemica: ho già detto che non voglio parlare dell'arbitro, Colombo ha fatto una buona gara. Ma sicuramente va aiutato. Però non voglio parlare della squadra avversaria, questi giudizi li lascio a voi".

Un Genoa ordinato, organizzato, e bravo a chiudere le ripartenze avversarie, sfruttando quel pizzico (alle volte un po' di più) di malizia: "Andiamo alla ricerca di soluzioni tutti i giorni, è una continua evoluzione: il calcio è cercare di sorprendere l'avversario, provare a metterli in difficoltà. Ora ci dobbiamo preparare bene per la partita di Coppa Italia".

Martedì si torna in campo, con la gara del Franchi in Coppa Italia che regalerebbe l'accesso in semifinale. La chiusura è su Zirkzee, oggi capitano della squadra ma costretto a saltare il Cagliari per squalifica: "Non deve dimostrare niente ma essere sè stesso, come sempre. Oggi è stato il nostro leader in campo, il merito è suo. Lui riesce ad essere da esempio e da trascinatore, come nel caso di Ferguson quando indossò la fascia".