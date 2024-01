Bologna Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 5 gennaio 2023 – Iniziare col sorriso: dopo la batosta di Udine targata 2023, il Bologna di Thiago Motta è atteso in campo questa sera, al Dall’Ara, per la prima gara del diciottesimo turno di Serie A.

La gara, che inaugurerà il nuovo anno, vedrà sfidarsi due allenatori esordienti e già in grado di raccogliere consensi (e soprattutto punti): da una parte Thiago, dall’altra quell’Alberto Gilardino che lo stadio di Bologna ha imparato a conoscerlo nel 2012-2013, a suon di reti segnate per la formazione dell’allora tecnico rossoblù Pioli.

In campo alle 20,45, con Colombo di Como come fischietto. La gara sarà visibile su Dazn e Sky.

Come arriva il Bologna

Nonostante l’emergenza in atto (out Karlsson, Ndoye, El Azzouzi, Bonifazi e Ferguson, oltre al lungodegente Soumaoro) Motta si fida dei suoi giocatori, anche se medita cambiamenti: rispetto al match di Udine panchina per Beukema, che sarà rimpiazzato da Lucumi in coppia al centro della difesa con Calafiori, mentre a Posch e Lykogiannis le corsie laterali.

In porta Skorupski, che taglierà il traguardo delle 200 presenze con la maglia rossoblù. A centrocampo un turno di riposo per Moro, che verrà sostituito da Aebischer – anche alla luce dell’opaca prova di Udine – mentre per sostituire lo squalificato Ferguson è pronto Freuler. In avanti Motta dà fiducia a Orsolini: sarà l’esterno offensivo a sostenere Zirkzee insieme a Saelemaekers.

Come arriva il Genoa

Gilardino recupera Retegui e lo lancia nella mischia dal primo minuto, con l’italo-argentino schierato come riferimento offensivo nel 3-5-2 insieme a Gudmundsson. Davanti a Martinez classico terzetto offensivo: Bani sul centrodestra, De Winter sull’altro lato e Dragusin, oggetto del contendere di diverse big europee, al centro della retroguardia. Le fasce saranno presidiate da Sabelli e Vasquez, mentre a gestire i compiti in mediana ci penserà Badelj. Ai lati dell’ex Fiorentina e Lazio pronta la fantasia di Malinovskyi e Frendrup, fuoriclasse nell’interdizione e non a caso sui taccuini di diverse società.

Così in campo, Bologna-Genoa Oggi ore 20,45 Stadio Renato Dall’Ara Arbitro: Colombo di Como Diretta tv: Dazn, Sky Sport (251)

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 26 Lucumi, 33 Calafiori, 22 Lykogiannis; 8 Freuler, 20 Aebischer; 7 Orsolini, 80 Fabbian, 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. Panchina 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 15 Kristiansen, 16 Corazza, 29 De Silvestri, 31 Beukema, 6 Moro, 82 Urbanski, 77 Van Hooijdonk.

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 13 Bani, 5 Dragusin, 4 De Winter; 20 Sabelli, 17 Malinovskyi, 47 Badelj, 32 Frendrup, 22 Vasquez; 19 Retegui, 11 Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino. Panchina 16 Leali, 39 Sommariva, 3 Martin, 14 Vogliacco, 33 Matturro, 55 Haps, 99 Galdames, 8 Strootman, 24 Jagiello, 25 Kutlu, 10 Messias, 37 Puscas, 40 Fini.

Segui qui la diretta dalle 20,45