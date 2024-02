Van Hooijdonk accetta il Norwich. Ecco Odgaard: oggi già in campo

Sydney Van Hooijdonk è partito, Jens Odgaard (24) è arrivato e ha svolto ieri le visite mediche. La staffetta in attacco è servita, l’operazione last minute completata. Aspettando Santiago Castro, impegnato nel pre olimpico con l’argentina, Thiago Motta avrà un vice Zirkzee dalle caratteristiche differenti rispetto a un Van Hooijdonk che non si è mai mostrato adatto al gioco proposto dal tecnico rossoblù. Arriva Odgaard, ex Inter, Sassuolo e Pescara, tra le altre: punta sì, ma impiegato spesso nelle ultime stagioni olandesi da esterno d’attacco, sia a destra (più spesso), che a sinistra. Chiedeva duttilità, Motta e di duttilità, che avrebbe preferito un’ala di piede mancino in grado di giocare falso nove (Talles Magno): arriva una punta duttile in grado di giocare sull’esterno e dotata di grande fisicità, con altezza intorno ai 190 centimetri.

Arriva dall’Az Alkmaar, società con cui Sartori ha un filo diretto: il danese raggiunge sotto le Due Torri gli ex compagni Beukema e Karlsson, costati in estate 22 milioni di euro in coppia. Odgaard, invece, arriverà in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni, con contratto da 350mila euro più 50mila di bonus, dopo una prima parte di stagione in cui in Olanda aveva perso la titolarità indiscussa (13 reti invece nella passata stagione). Il danese è sbarcato martedì sera e dopo aver alloggiato all’hotel Calzavecchio tra la mattinata e il primo pomeriggio di ieri ha svolto le visite mediche. Oggi dovrebbero arrivare il primo allenamento con i compagni e ufficializzazione. Se Odgaard è prossimo all’ufficialità, è perché sempre martedì sera Van Hooijdonk ha rotto gli indugi, decidendo di andare a cercare spazio altro. Ha sperato nel Celtic, squadra di cui è tifoso e nella quale ha militato il padre Pierre. Ha rifiutato il Cardiff, che si era inserito all’ultimo minuto. Alla fine ha accettato la corte del Norwich, squadra nona nella Championship inglese: ironia della sorte, il suo arrivo coinciderà con la partenza dell’attaccante Adam Idah: lo avrebbe voluto il Verona, si accaserà proprio al Celtic nel quale Van Hooijdonk ha sperato fino all’ultimo. Se l’addio di Van Hooijdonk sarà definitivo sarà chiaro solo in estate, come l’acquisto di Odgaard: l’olandese, infatti, è partito con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni e con ingaggio da 400mila euro pagato dal nuovo club. Salvo sorprese, escluse da Casteldebole, con questa operazione si chiude un mercato.

Aspettando Castro, ovviamente, che nella notte tra martedì e mercoledì è stato nuovamente protagonista con la maglia dell’Argentina al pre olimpico. Contro il Cile, ha trovato il suo primo gol nella manifestazione, dopo i due annullati nelle precedenti uscite: quello del momentaneo 3-0 (match terminato 5-0), con zampata sotto misura. Ma Castro ha messo la firma anche nel vantaggio, con tiro dal limite respinto che ha regalato un facile tap in ad Almada. L’Argentina sale in cima al girone: e così crescono le possibilità che l’attaccante sbarchi solo a metà febbraio.