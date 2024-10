Lipsia-Juventus: possibile chance dal 1' per Thuram. Probabili formazioni e orario tv

Lipsia, 2 ottobre 2024 - Nella seconda giornata di Champions League, la Juventus fa visita al Lipsia. I bianconeri nel primo turno hanno sconfitto 3-1 il Psv Eindhoven, mentre i tedeschi hanno perso 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid, dopo essere passati in vantaggio con la rete di Sesko. In Bundesliga la truppa allenata da Marco Rose ha giocato cinque gare ed è ancora imbattuta, avendo ottenuto tre vittorie e due pareggi in queste prime uscite stagionali. Le affermazioni sono arrivate contro il Bochum e l'Augusta in casa e contro il Bayer Leverkusen in trasferta. Due pareggi, contro Union Berlino e St. Pauli, completano il quadro delle gare disputate nella massima serie tedesca. Al momento il Lipsia occupa la terza posizione, ad appena due punti dal Beyern Monaco capolista.

I precedenti in Germania

Sono 55 le partite che la Juventus ha giocato contro le squadre tedesche. Ventinove le vittorie bianconere, 10 i pareggi, 16 le vittorie delle tedesche. Mai i bianconeri hanno giocato con il Lipsia; le ultime 2 partite in terra di Germania si sono giocate nel 2023 (Europa League) e nel 2019 (Champions League). La Juventus, per la precisione, vinto le ultime quattro sfide contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee, mantenendo sempre la porta inviolata (due contro il Bayer Leverkusen nella Champions League 2019/20, due contro il Friburgo nell’Europa League 2022/23).

Le parole di Cambiaso

"Noi stiamo bene, è un buon momento, dobbiamo continuare così, per affrontare al meglio la partita domani, in uno stadio caldo, in cui sarà bellissimo giocare - le dichiarazioni di Andrea Cambiaso in conferenza stampa - Dovremo essere bravi a gestire la pressione e tenere palla il più possibile; inoltre il Lipsia è una grande squadra, con grandi giocatori che corrono, hanno fame. Una squadra completa in quasi tutti i reparti. La scintilla? Speriamo che sia scattata, dobbiamo pensare a continuare il nostro percorso di crescita, stiamo facendo bene. Contro il Napoli abbiamo fatto un'ottima partita, così come contro il Genoa. Io? Devo migliorare nella fase difensiva ma sto imparando tanto dal mister, anche per me è importante continuare così. A volte mentalmente stacco un po' la spina: non è facile ma devo lavorare anche su questo".

Le dichiarazioni di Thiago Motta

Queste le parole di Thiago Motta alla vigilia dell'incontro: "Abbiamo preparato la partita contro una squadra competitiva che gioca bene a calcio e mette pressione, cercando di dare continuità al nostro gioco per avere il controllo e attaccare bene. Siamo concentrati come sempre, con rispetto per l'avversario e il massimo impegno. Il resto non conta, il mio focus è solo sulla Juve e sulla prestazione che dobbiamo fare per ottenere un risultato positivo. Il fatto che si affrontino due delle migliori difese significa molto, trasmette solidità. Sarà necessaria una prestazione completa, giocando bene a calcio e difendendo come abbiamo fatto fino ad oggi. Tutti i giocatori possono essere decisivi, indipendentemente dal momento in cui entrano in campo. Non è una questione di campionato o Champions, ogni partita è diversa, ma l'obiettivo resta sempre lo stesso: non subire il gioco avversario e cercare il controllo. Vlahovic sta bene, è importante per un attaccante segnare, ma deve continuare a lavorare sodo, in sintonia con i compagni. Anche senza un riferimento fisso in avanti, la squadra deve essere dinamica, come lo è l'avversario. Conceicao è un giocatore forte, ha fatto un ottimo allenamento e vedremo se potrà giocare. Non ho dubbi sulla formazione, le scelte sono chiare e i giocatori le sanno già".

La designazione arbitrale

Tutti francesi gli arbitri della sfida. Dirige il match François Letexier, assistenti arbitrali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, VAR Jérôme Brisard, AVAR Willy Delajod, quarto ufficiale Jérémy Stinat.

Le probabili formazioni

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Lukeba, Raum; Nuse, Haidara, Seiwald, Simons; Openda, Sesko. All. Rose. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Orario e dove vedere il match

Lipsia-Juventus si disputa mercoledì 2 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle 21. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà quindi possibile seguire la partita sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Apple Tv e Amazon Firestick. Sarà inoltre possibile seguire il match dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

