Napoli-Sporting Braga: probabili formazioni, orari tv e le combinazioni per gli ottavi

Napoli, 11 dicembre 2023 - Se in campionato, almeno per quanto riguarda i piani altissimi, la situazione sembra essersi complicata inesorabilmente, in Champions League il destino è ancora pienamente nelle mani del Napoli, che martedì 12 dicembre alle 21 tra le mura amiche del Maradona sfiderà lo Sporting Braga, con l'obiettivo di strappare il pass per gli ottavi di finale da seconda del Gruppo C, alle spalle dell'ormai imprendibile Real Madrid.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Zanoli; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri Sporting Braga (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalò, Zalazar, Horta; Banza. Allenatore: Artur Jorge

Orario e dove vedere la partita in tv

Napoli-Sporting Braga (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa martedì 12 dicembre in diretta da Sky tramite i canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253). Disponibile anche lo streaming sul dispositivo Sky Go e sulla piattaforma NOW.

Il Napoli si qualifica agli ottavi se...

Nonostante le recenti sconfitte, compresa quella patita in casa del Real Madrid, il Napoli è pienamente in corsa per gli ottavi. La situazione del Gruppo C recita infatti: Real Madrid, primo a punteggio pieno (15), Napoli, secondo a 7 punti, seguito da Sporting Braga (4) e Union Berlino (2). Curiosamente, alla vigilia dell'ultimo round tutte le contendenti cullano sogni di gloria: compresi i tedeschi, che potrebbero ancora entrare nel lotto delle squadre retrocesse in Europa League. Tornando ai piani altissimi della classifica del girone, se il Real Madrid è già ampiamente agli ottavi, il Napoli a sua volta non è lontano dalla meta. Le combinazioni pro azzurri sono infatti tante e variagate. Si comincia dalle più facili: in caso di successo o pareggio, i partenopei avanzeranno in Champions League senza bisogno di fare calcoli, che invece tornerebbero utili qualora lo Sporting Braga riuscisse a espugnare Fuorigrotta. In questa ipotesi, alla luce del successo per 2-1 maturato a settembre in Portogallo, il Napoli potrebbe comunque permettersi la sconfitta con un gol di scarto. Merito dei criteri fissati in caso di arrivo a pari punti: nell'ordine i punti fatti negli scontri diretti, seguiti dalla differenza reti negli scontri diretti e dai gol segnati negli scontri diretti, tutti dati che, nell'ipotesi in esame, sarebbero perfettamente pari. A quel punto entrebbe in gioco il quarto e decisivo parametro, quello della differenza reti globale, che ovviamente continuerebbe a premiare il Napoli (oggi a -1 contro il -4 dello Sporting Braga). Da qui l'esigenza dei lusitani di espugnare l'impianto di Fuorigrotta con almeno due gol di scarto.

Qui Napoli

Agli infortunati di lunga data Mario Rui e Mathias Olivera si aggiunge Jens Cajuste, uscito malconcio dal match dell'Allianz Stadium per un guaio al ginocchio. L'allarme sembra invece rientrato per Khvicha Kvaratskhelia, che ha smaltito la sindrome influenzale dei giorni scorsi: il georgiano completerà l'attacco insieme a Matteo Politano e Victor Osimhen, a sua volta finito in un piccolo giallo a causa del viaggio a Marrakech per ritirare il Pallone d'Oro Africano. Il nigeriano, a meno di contrattempi, dovrebbe rientrare in tempo per domani: al di là del viaggio, a preoccupare sono le precarie condizioni fisiche del nigeriano, apparso fuori forma e nervoso contro la Juventus. A centrocampo toccherà invece ai soliti noti André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski, mentre in difesa, a protezione di Alex Meret, ci saranno capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Alessandro Zanoli.

Le dichiarazioni di Juan Jesus e Mazzarri

Ad aprire l'incontro davanti a microfoni e taccuini è Juan Jesus, che ci mette la faccia nel momento in cui l'intero reparto arretrato del Napoli è sotto tiro a causa di qualche errore di troppo. "E' vero: la fase difensiva non funziona come l'anno scorso, ma anche quella avanzata deve crescere dal punto di vista realizzativo. Fino a pochi mesi fa eravamo i campioni d'Italia: siamo sempre quelli e non siamo cambiati". In realtà, una novità c'è ed è l'assenza di Kim Min-Jae, sulla quale tuttavia Juan Jesus ha un'altra opinione. "Tutti parlano di lui e lo rimpiangono, ma la verità è che sta faticando in Bundesliga". Il microfono passa a Walter Mazzarri, chiamato a parare critiche e accuse ben più gravi di quelle rivolte alla difesa. "Domani sarà fondamentale passare il turno: il resto si vedrà. Per farlo però importante ritrovare gli equilibri che c'erano l'anno scorso. In particolare, mi piacerebbe vedere una fase difensiva più compatta rispetto a quella attuale che prende gol alla prima occasione". Non solo la fase difensiva: anche quella offensiva sembra chiamata a migliorare in termini di quantità e qualità delle azioni prodotte. "In realtà tiriamo tanto ma forse male. In questi casi non bisogna parlare solo degli attaccanti: bisogna cercare la rete anche dalla distanza - continua Mazzarri - e magari pure con i centrocampisti. In questo momento servono soluzioni più pratiche e meno di fino, come provare a entrare in area con gli uno-due". Infine il commento su un Napoli che potrebbe cominciare a entrare in un pericoloso tunnel psicologico. "La paura non deve subentrare, anche se è normale che ora manchi un po' di tranquillità. Ora gira tutto storto e abbiamo perso certezze: la gara di domani sarà fondamentale anche per provare a invertire questo trend e per ottenere ciò che vogliamo dovremo essere solidi in ogni reparto".

Qui Sporting Braga

Mister Artur Jorge dovrà cercare l'impresa senza l'infortunato Ali Al Musrati e lo squalificato Sikou Niakaté, l'uomo che aveva deciso (pro Napoli) la gara di andata con un clamoroso autogol: pare invece in predicato di recuperare in tempo l'acciaccato Alvaro Djalò, che insieme a Rodrigo Zalazar e André Horta assisterà Simon Banza, l'unica punta del 4-2-3-1 lusitano. In mediana agiranno Joao Moutinho e Vitor Carvalho, mentre in difesa, davanti a Matheus ci saranno Victor Gomez, José Fonte, Serdar Saatci e Cristian Borja.

