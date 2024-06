Chi è Danny Makkelie, l’arbitro olandese a Euro 2024

Danny Makkelie è un arbitro olandese classe 1983. Nato a Willemstad, riesce a debuttare in Eredivise nel 2009 per poi diventare arbitro Fifa due anni dopo, nel 2011.

Durante la Uefa Europa League 2019/20 è stato il direttore di gara della finale disputata a Colonia tra il Siviglia di Julen Lopetegui e l’Internazionale Milano allenata da Antonio Conte. La partita, conclusa con il risultato di 3-2 per gli spagnoli, è stata tra le prime finali giocate a porte chiuse a causa della pandemia scoppiata ad inizio 2020.

Nella stagione 2023/24 l’olandese ha diretto 25 partite di Eredivise, tra le più importanti troviamo l’incontro più sentito nel campionato olandese: il “De Klassieker”, lo scontro tra le rivali storiche Ajax e Feyenoord. Il match, che rimarrà per sempre nella storia del campionato olandese, è stato seguito da Makkelie durante il girone di ritorno e ha visto la squadra di Rotterdam battere con un netto risultato di 6-0 i lancieri di Amsterdam, da sempre rivali storici. Diverso è stato il finale durante lo scontro al vertice, che ha visto il Feyenoord, secondo, affrontare in casa il PSV Eindhoven, squadra in testa alla classifica. Sotto la guida dell’arbitro classe 1983, gli ospiti riescono a vincere per 2-1 contro la squadra allenata da Arne Slot, allenatore ora promesso al Liverpool, rafforzando così la loro posizione in testa alla classifica. Nel campionato olandese minore, Makkelie ha arbitrato 2 partite e tra queste troviamo lo scontro diretto per la promozione tra Willem II e Roda JC, le prime due classificate. Nella coppa nazionale ha seguito solamente la semifinale vinta dal Feyenoord ai danni del FC Groningen, dando alla squadra di Rotterdam accesso alla finale.

In Champions League sono 6 le partite dirette durante la competizione dal fischietto olandese. Quattro sono durante la fase a girone, come lo scontro tra Internazionale Milano e Benfica, vinta di misura dagli uomini di Simone Inzaghi, il pareggio allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Union Berlino, la vittoria degli svizzeri dello Young Boys contro i serbi della Stella Rossa e la vittoria del Milan, al St. James Park, contro gli inglesi del Newcastle United. Al ritorno degli ottavi di finale ancora un’italiana, nuovamente il Napoli, sconfitto però dal Barcellona in casa al Montjuïc. Conclude con il ritorno dei quarti di finale giocati all’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Arsenal, dove i tedeschi sono riusciti a passare al turno successivo grazie ad uno splendido goal di testa di Joshua Kimmich.

L’Europa League ha permesso a Makkelie di dirigere il preliminare della competizione tra FK Cukaricki e Olympiacos, ma soprattutto la semifinale di ritorno tra i tedeschi del Bayer Leverkusen e la Roma di Daniele De Rossi, dove ad avere la meglio e raggiungere la finale sono stati gli uomini del giovane allenatore spagnolo Xabi Alonso.

Nessuna gara della Conference League è stata diretta dall’arbitro olandese, ma è stato lui il direttore di gara della semifinale ai playoff per Euro 2024 disputata tra Grecia e Kazakistan, terminata con la vittoria dei campioni ad Euro 2004.

Danny Makkelie è dunque tra gli arbitri selezionati per Euro 2024 e, insieme a lui, ci saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries.