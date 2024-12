Eccolo tornato, Bove in panchina per Fiorentina-Udinese: è la prima volta al Franchi dopo il malore

Firenze, 23 dicembre 2024 – È tornato, adesso anche in panchina. Edoardo Bove non potrà giocare, ma più vicino di così ai compagni non si può. Il centrocampista romano ha vissuto il pre gara con il gruppo al Viola Park, poi in pullman insieme alla squadra ha viaggiato verso il Franchi. Come se niente fosse successo quel primo di novembre contro l'Inter. Bove è entrato in campo per il sopralluogo con i compagni, poi dentro lo spogliatoio dove Palladino ha dato le ultime indicazioni prima della partita contro l'Udinese.

Bove al Franchi per Fiorentina-Udinese (Foto Germogli)

Pochi istanti fa l'ingresso in campo delle due squadre, con Bove che in coda al gruppo è entrato in campo insieme a staff e panchinari. In Tribuna in tanti gli hanno tributato applausi, sono presenti anche diversi cartelloni con il numero 4, quello della sua maglia. Adesso sta seguendo la partita dalla panchina. Più partecipe di così non si può.