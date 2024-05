Conference League: Fiorentina, prenditi la Storia. Probabili formazioni e tv

Atene, 29 maggio 2024 – Quante volte capita dii scrivere o di dire “occasione storica”, “vittoria storica” e via dicendo. Stasera (ore 22 ore di Atene, 21 ore italiana) la Fiorentina può davvero scrivere una pagina storica, nella sua storia ma anche in quella del calcio italiano, così come già ha fatto brillantemente l’Atalanta in Europa League.

Si gioca, infatti, la finalissima della Conference League tra i greci dell’Olympiakos e i viola guidati da un Vincenzo Italiano apparso caricatissimo nel pre partita: “Voglio una Fiorentina con il fuoco dentro”. C’è da cancellare l’amarezza dello scorso anno a Praga contro il West Ham (che vinse in finale con un gol allo scadere) c’è da riportare un successo europeo a Firenze 63 anni dopo il trionfo in Coppa delle Coppe della Fiorentina di Hamrin, Orzan e Milan.

Pur essendo favorita, la squadra viola dovrà stare molto attenta e sempre concentrata per evitare errori che in una finale (vedi Praga dello scorso anno) possono essere fatali.

Per quanto riguarda la formazione gigliata, Italiano punta su Bonaventura nel tridente dietro Belotti, con Kouame e Gonzalez. In difesa, Quarta preferito a Ranieri.

Massima attenzione al bomber El Kaabi e al grande ex Jovetic.

Probabili formazioni

OLYMPIAKOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, El Kaabi, Fortounis. Allenatore: Mendilibar.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano.

Stadio: Agia Sophia di Atene.

Arbitro: Soares Dias (Portogallo).

Diretta tv: ore 21 - SkySport, Dazn, Tv8.