Conference League: Fiorentina-Viktoria Plzen, viola al bivio europeo. Probabili formazioni e tv

Firenze, 17 aprile 2024 – In un modo o nell’altro, oggi serve almeno un gol ed è la grande occasione di riscatto per l’attacco della Fiorentina che segna col contagocce. Nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen (diretta tv: ore 18:45 - Dazn, Sky Sport Calcio) bisognerà segnare e, magari, offrire uno spettacolo un po’ più divertente della gara in Repubblica Ceca che ha prodotto un malinconico (e rischioso) 0-0. Mister Vincenzo Italiano punta espressamente su Belotti, tolto dal campo dopo meno di un’ora contro il Genoa, proprio per arrivare più fresco oggi pomeriggio ed essere finalmente decisivo. Bisogna assolutamente sbloccarsi, superare quella sorta di maledizione che sembra colpire l’attacco viola (Italiano, scherzando, parla addirittura di “macumba”) e ristabilire le gerarchie perché la Fiorentina è superiore al Plzen, ma all’andata non lo ha dimostrato. Stasera, se vuole continuare a sognare l’Europa la Fiorentina deve mettere sul piatto le sue qualità. Oltre al “Gallo” Belotti, sarà decisiva la gara di Gonzalez che con la sua classe è chiamato a trascinare la squadra e il pubblico gigliato, sempre appassionato e “affamato” di gioie calcistiche.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Kopic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Vydra; Chory. Allenatore: Koubek.

Arbitro: Gil Manzano (Spa).