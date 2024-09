Inter-Atalanta, Lautaro Martinez quasi interamente col gruppo: andrà in panchina?

Milano, 28 agosto 2024 – Mancano solo due giorni al fischio d'inizio di Inter-Atalanta e la preoccupazione maggiore per lo staff medico e tecnico dei campioni d'Italia è provare a capire se Lautaro Martinez potrà o meno essere disponibile in vista della gara valevole per la terza giornata.

In gruppo

L’argentino, oggi ad Appiano Gentile, ha svolto quasi tutto l'allenamento con i compagni di squadra, motivo per cui sono alte le probabilità di vederlo almeno in panchina. Il capitano dei nerazzurri, che sta recuperando da un'elongazione agli adduttori, difficilmente verrà utilizzato dal 1' anche solo per ragioni precauzionali.

Ha svolto gran parte degli ultimi allenamenti con un lavoro personalizzato, non è stato convocato per Inter-Lecce ed è indietro con la preparazione rispetto ai compagni di squadra, dopo essersi aggregato al gruppo soltanto il 6 agosto (avendo disputato la Copa America fino alla finale).

Le ultime

In attacco, dunque, Simone Inzaghi dovrebbe puntare nuovamente su Taremi e Thuram, autore il primo di un assist e il secondo di un rigore procurato nella gara contro i leccesi. Lautaro Martinez, così come Arnautovic e Correa, dovrebbe sedersi in panchina.

Nel caso dell'austriaco e del "Tucu", gli ultimi giorni di mercato diranno se saranno ancora dei giocatori dell'Inter oppure no. Molto alte le probabilità per l'ex Bologna, mentre l'argentino reduce da un'annata difficile all'Olympique Marsiglia potrebbe restare come quinta punta (fuori dalla lista Champions) oppure accasarsi in uno dei campionati la cui finestra resterà aperta nei primi giorni di settembre, vedi Turchia e Arabia Saudita.