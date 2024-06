La Juventus licenzia Allegri per giusta causa. L’allenatore fa ricorso: è battaglia legale

Torino, 1 giugno 2024 – La Juventus ha licenziato per giusta causa Massimiliano Allegri. L’ex allenatore bianconero ha ricevuto la notifica a Londra, dove si trova per assistere alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

Il caos post Coppa Italia

Allegri è stato esonerato dalla Juve all'indomani della finale di Coppa Italia giocata lo scorso 15 maggio a Roma contro l'Atalanta, vinta grazie a un gol di Dusan Vlahovic. Nel minuti di recupero della partita si era infuriato per un mancato fallo in attacco, togliendosi la giacca e gettando via la cravatta. Dopo l'espulsione, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, ha chiesto platealmente "Dov’è Rocchi?", cercando il designatore arbitrale.

Durante la premiazione, inoltre, ha allontanato con forza dai festeggiamenti il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Infine il litigio con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, rientrato poi con le scuse il giorno successivo. Tutti questi episodi hanno portato al suo allontanamento che oggi, secondo la Juventus, diventa un licenziamento per giusta causa.

Allegri pronto alla battaglia legale

Secondo quanto riporta il sito gianlucadimarzio.com, Allegri impugnerà il licenziamento e presenterà ricorso al Tribunale del lavoro. Finisce quindi nel peggiore dei modi il rapporto tra la Juve e il tecnico toscano, intenzionato anche a chiedere i danni d’immagine.

“Comportamenti non compatibili con i valori del club”

La Juventus aveva esonerato Allegri sottolineando “il comportamento incompatibile con i valori del club”. Ecco la nota della società: “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri".

Le vittorie di Allegri con la Juve

Massimiliano Allegri, nei due cicli sulla panchina bianconera, ha vinto dodici trofei: 5 scudetti, 2 Supercoppe e 5 Coppa Italia, oltre a raggiungere due finali di Champions League perse contro Barcellona e Real Madrid.