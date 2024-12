Coppa Italia, Juve-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 17 dicembre 2024 – La Juventus debutta in Coppa Italia. L'obiettivo per la Vecchia Signora è quello di difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione, quando nella finalissima disputata a Roma hanno battuto l'Atalanta grazie al gol di Dusan Vlahovic. Il primo ostacolo sulla strada dei bianconeri si chiama Cagliari. I sardi hanno già disputato due match nella competizione: ai trentaduesimi si sono imposti per 3-1 ai danni della Carrarese, mentre ai sedicesimi hanno avuto ragione della Cremonese con il punteggio di 1-0. In questa annata le due compagini si sono già sfidate all'Allianz Stadium in campionato, con i rossoblù a impattare sull'1-1 grazie alla rete nel finale di Marin, a rispondere a quella di Vlahovic.

I precedenti

La Juventus ha vinto le ultime due gare di Coppa Italia contro il Cagliari, entrambe con il punteggio di 1-0, nel 2012 e nel 1989, dopo che nelle precedenti cinque i bianconeri avevano ottenuto soltanto un successo (3N, 1P); infatti, nella competizione, solo una volta i sardi hanno battuto i bianconeri: 1-0, il 19 marzo 1969, all’andata dei quarti di finale. I sardi hanno vinto solo una delle ultime 27 partite (21V, 5N) contro la Vecchia Signora in tutte le competizioni, pareggiando le due più recenti; l’ultima volta in cui le due squadre hanno impattato più gare di fila è stata tra dicembre 1990 e settembre 1992 (cinque in quel caso, tutte in Serie A). Dall’inizio del 2010, Madama ha realizzato 60 gol contro il Cagliari in 27 partite in tutte le competizioni: meno solo che contro Lazio (72) e Udinese (66); inoltre, soltanto una volta i bianconeri non hanno trovato la rete nel periodo contro i sardi: il 29 luglio 2020 (0-2). Solo contro il Milan, gli isolani hanno perso più partite (47) in Serie A che contro i piemontesi (45); inoltre i sardi hanno subito 128 reti contro i bianconeri nel massimo torneo, e ne hanno incassati di più solo contro i rossoneri (135), la Roma (139) e l’Inter (149). La Juventus non ha mai perso in casa in Coppa Italia contro il Cagliari: a due pareggi è seguito il successo del 2012 (gol di Sebastian Giovinco). In generale, negli ultimi 60 anni (dal 1964/65) il Cagliari ha vinto solo tre partite (27V, 17N) in casa della Vecchia Signora in tutte le competizioni, la più recente il 31 gennaio 2009 (2-3).

Le curiosità

La Juventus è, con il Milan, una delle due squadre ad avere partecipato in più stagioni agli ottavi di finale di Coppa Italia (51 prima di questa stagione); i bianconeri hanno vinto tutte le ultime 16 sfide giocate in gara secca in questo turno, dal 2009 in avanti. L’ultima volta in cui la Vecchia Signora non ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia risale alla stagione 2004/05 con Fabio Capello in panchina: sconfitta all’andata in trasferta (0-2) e pareggio al ritorno in casa (3-3) contro l’Atalanta; mentre l’ultima volta in cui i bianconeri hanno perso una gara casalinga a questo punto del torneo è stata il 18 dicembre 2002, contro la Reggina; da allora, 18 vittorie e un pareggio tra le mura amiche. I piemontesi hanno pareggiato 12 delle prime 22 gare stagionali per la prima volta da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30). Madama è, insieme al Liverpool, una delle due sole squadre dei cinque grandi campionati europei in corso ad aver perso al massimo una gara in stagione considerando tutte le competizioni (per i bianconeri un solo ko, contro lo Stoccarda in Champions League). La Juventus non perde in casa in Coppa Italia dal marzo 2015, contro la Fiorentina; da allora, i bianconeri hanno ottenuto 20 vittorie e tre pareggi, tenendo 13 volte la porta inviolata: è la striscia aperta di imbattibilità interna più lunga nella competizione. Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di Coppa Italia e non arriva a tre successi di fila nella competizione dal periodo tra settembre e novembre 2004. I sardi sono stati eliminati in tutte le ultime 10 occasioni in cui hanno partecipato agli ottavi di finale di Coppa Italia; l’ultima volta in cui hanno passato questo turno risale al 2004/05, contro la Lazio. I rossoblù si sono qualificati a questi ottavi di finale grazie alla vittoria per 1-0 contro la Cremonese, lo scorso 24 settembre; gli isolani non collezionano due ‘clean sheet’ di fila in Coppa Italia dall’agosto 2001 (4-0 contro il Modena e 0-0 contro il Lumezzane). Il Cagliari è rimasto imbattuto in tre delle ultime sei trasferte giocate in stagione, grazie a un successo e due pareggi, una delle quali proprio contro la Juventus, 1-1 lo scorso 6 ottobre. Dopo essere rimasti imbattuti per tre partite di fila in Serie A (1V, 2N), i rossoblù hanno perso le due più recenti nella competizione, senza riuscire a segnare; l’ultima volta che il Cagliari non ha trovato la rete in tre gare consecutive tra tutte le competizioni risale allo scorso settembre.

Le parole di Nicola

Queste le parole di Davide Nicola in vista dello scontro con la Juventus. "L’Atalanta è il passato, questa è una competizione diversa, con dinamiche completamente differenti. Ho detto ai ragazzi di andare in campo con orgoglio e con la voglia di misurarsi contro un’altra grande squadra. Ce lo siamo meritati e quindi è giusto giocarcela. La Juventus è una squadra rinnovata, che ha fatto un mercato di qualità e ha dimostrato tutta la sua forza in Europa solo pochi giorni fa. In campionato stanno facendo ampiamente la loro parte, lottando per obiettivi diversi dai nostri. Giocheranno con calciatori di assoluta qualità. Noi dovremo essere al massimo, perché se non fai una prestazione super contro squadre così, fai fatica, a queste compagini può succedere poi di non essere al top e magari incappare in un risultato meno buono, noi dovremo essere bravi a crearci le opportunità. La rosa è quasi tutta a disposizione, devo ancora valutare alcune situazioni, non saranno della partita Jankto, Obert e Luvumbo, sulle condizioni di Zito vedremo nei prossimi giorni con i medici e capiremo quando tornerà a disposizione. Scuffet ci sarà sicuramente tra i pali; in difesa Zappa, Palomino, uno tra Mina e Wieteska, Augello; centrocampo Marin, Prati e Deiola, devo valutare Felici; davanti Lapadula e Gaetano, ma a gara in corsa potremo vedere anche Pavoletti e Piccoli, ma in generale l’idea è di giocarci la partita al meglio gestendo le energie nel modo giusto e scegliendo in base a quello che ci chiederà il copione della gara. La motivazione è altissima, ma serve anche la consapevolezza di saper gestire certi momenti della gara. Non sono esami, sono partite che ci permettono di competere ad alto livello, in una competizione diversa ma ugualmente affascinante. Stiamo bene e siamo concentrati al 100% sulla gara di domani sera, perché queste gare devono servire per crescere e per continuare a lavorare con orgoglio. Misurarsi contro una squadra di questo livello è un’opportunità importante per noi”.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

Orario e dove vedere l'incontro

Juventus-Cagliari è in calendario per oggi, martedì 17 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 21. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Italia Uno. Sarà possibile guardare la sfida anche in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

La designazione arbitrale

Ermanno Feliciani è stato designato per dirigere Juventus-Cagliari. L’arbitro della sezione Teramo verrà coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi (Lamezia Terme) e Vittorio Di Gioia (Nola). Il quarto ufficiale dell’incontro è Kevin Bonacina di Bergamo. Al VAR Ivano Pezzuto (Lecce) e Aleandro Di Paolo (Avezzano).

